Webecome: un alfabeto per crescere

Il progetto è stato presentato a Milano da Elena Jacobs, la responsabile valorizzazione del sociale e relazioni con le università di Intesa Sanpaolo, alla presenza di Gian Maria Gros-Pietro (nella foto) presidente di Intesa Sanpaolo, e Marco Bussetti, ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

«Nel giugno del 2005 Steve Jobs parlava ai laureandi della Stanford University e con la frase “stay hungry, stay foolish” ha segnato un’epoca. Voler essere accettati e valorizzati rispetto alle proprie specificità rimane un bisogno imprescindibile per adolescenti e i ragazzi», afferma Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo al convegno, dopo aver ricordato la scelta di essere una banca di impatto da cui discende la volontà di «influire sul cambiamento della società con attività di finanziamento orientate allo sviluppo».

«I ragazzi vogliono futuro ma di fronte all’eccesso di stimoli, alla necessità di omologazione, cosi come alla mancanza di ruoli parentali equilibrati (si va dalla mancanza di interesse all’iper-protezione) sono spesso confusi e alla ricerca di uno scopo. Ai nostri giorni, cercare il proprio scopo forse non basta. La società cambia velocemente e questa generazione è chiamata a trovare il proprio posto nel mondo partendo dalla creazione di un mondo in cui ognuno senta di avere uno scopo e si senta incluso e valorizzato non solo per quello che è, ma per le sue potenzialità. Per questo la vera urgenza è quella di investire in istruzione e formazione anche attraverso l’educazione al rispetto. Con il Piano di Impresa 2018-2021 abbiamo espresso l’intenzione non solo di voler continuare ad essere leader in Europa dal punto di vista del business, ma anche la prima impact bank al mondo. Un modo per dire che vogliamo essere motore di una crescita significativa, inclusiva e sostenibile», aggiunge il presidente.

La banca ha rivolto un’attenzione particolare ai ragazzi, veri protagonisti del futuro, investendo sul loro benessere psicofisico, sull’accesso per tutti all’istruzione fino ad arrivare al loro inserimento lavorativo. Webecome è uno di questi progetti. Con il quale, ricorda ancora Gros-Pietro «Intesa Sanpaolo sostiene la prevenzione e il contrasto di questi gravi fenomeni che minano il lineare percorso di sviluppo dei bambini fin dai primi anni di scuola. Le fasi formative iniziali sono fondamentali per un proseguimento positivo dei successivi cicli educativi, per queste ragioni è importante che si svolgano serenamente».