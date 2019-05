Welfare generativo: il modello Unipol

Particolarmente innovativo, in questo paniere, è “Push To Open, il percorso di orientamento scolastico per la scelta del dopo Scuole Medie e Diploma, in partnership con Jointly. E infine i servizi “Per la tua famiglia”, rivolti sia ai colleghi caregiver, per supportarli nella cura di familiari non autosufficienti, sia ai loro cari bisognosi di attenzioni ad hoc. I servizi vanno da seminari di confronto con esperti del campo, al progetto “Fragibilità”, realizzato sempre con Jointly: un Contact Center con personale specializzato risponde tutti i giorni per un primo orientamento ai servizi pubblici e privati e per fornire supporto nei vari iter, e una rete integrata di servizi sul territorio, accreditati per qualità, è disponibile per tutte le necessità.

Unipol sta investendo in questo ambito perché spiega ancora la responsabile delle iniziative di welfare del gruppo, «per le nostre persone perché crediamo che oggi sia fondamentale offrire un ambiente di lavoro generativo, generativo di stimoli e di nuove energie. Se le persone stanno bene al lavoro, migliora il benessere complessivo dell’azienda, il clima interno, le persone sviluppano un maggior senso di appartenenza e sono meno inclini ad andarsene». La modalità di fruizione dipende dai servizi. Alcuni sono erogati direttamente presso la sede di lavoro, per esempio i Servizi Libera Tempo (consegna farmaci, lavanderia, calzoleria, frutta e verdura), come anche la Festa Bimbi in Ufficio che si svolge presso le principali sedi del Gruppo. Altri servizi sono fruibili, per la loro natura, direttamente al domicilio. PEr esempio la consegna della spesa, la pulizia e le riparazioni domestiche. Ad altri servizi, infine, i dipendenti accedono on line, su piattaforme dedicate, come avviene per esempio per Maam, il Master Genitori o per la maggior parte dei servizi dedicati ai figli da 0 a 25 anni e ai familiari non autosufficienti.

Dove possibile, Unipol cerca di di aprire i servizi in particolare a tutta la famiglia dei dipendenti. «Un esempio», spiega ancoraTarozzi, è «l’iscrizione a Master Genitori Maam è aperta anche alla compagna o compagno del collega genitore, proprio per rendere più inclusivo e completo il percorso. La Festa dei Bimbi in Ufficio è aperta a tutta la famiglia, per far conoscere a tutti l’ambiente di lavoro ma anche per diffondere i temi cari al Gruppo che, di anno in anno, vengono scelti per la festa - quella di quest’anno sarà dedicata alla sensibilizzazione su data protection e pirateria informatica. In genere tutti servizi dedicati ai figli e agli anziani e a familiari non autosufficienti abbracciano per loro natura in modo più ampio tutto il nucleo familiare dei colleghi».

Un’offerta strutturata di welfare di secondo livello, conclude la responsabile delle Iniziative di welfare, «ci aiuta inoltre anche verso l’esterno perché migliora la nostra capacità di attrarre candidati in fase di selezione e non da ultimo concorre alla nostra reputation sul mercato e in prospettiva ci consente di divenire un punto di riferimento per la qualità e l’ampiezza della nostra offerta».