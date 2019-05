Eletta la nuova direzione nazionale Uildm

È stata eletta ieri a Lignano Sabbiadoro la nuova Direzione nazionale UILDM, che resterà in carica per tre anni, fino al 2022. Le votazioni si sono tenute durante le Manifestazioni nazionali, l’evento culmine per la vita associativa dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, occasione di incontro, confronto e approfondimento sulle tematiche più rilevanti per l’associazione e per le oltre 400 persone che sono intervenute. Insieme alla nuova Direzione i delegati UILDM hanno eletto anche i membri del Collegio dei Probiviri. Ecco i nomi.

Per la Direzione Nazionale sono stati eletti:

Marco Rasconi (157 voti)

Stefania Pedroni (138 voti)

Alberto Fontana (118 voti)

Michele Adamo (89 voti)

Anna Mannara (69 voti)

Antonella Vigna (69 voti)

Maurizio Conte (65 voti)

Marta Migliosi (63 voti)

Enzo Marcheschi (57)

Per il Collegio dei Probiviri: