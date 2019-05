I bambini siriani? Incarnano la voglia di vivere

Il 23 maggio 2019 si inaugura al Talent Garden di via Merano 16, Milano, la mostra Back To the Future con scatti dei tre fotografi Andy Hall, Diego Ibarra Sanchez e Arie Kievit. Nella sua unica tappa in Italia, la mostra racconta il ritorno a scuola di migliaia di bambini siriani rifugiati in Libano e Giordania negli ultimi tre anni grazie al progetto Back To The Future che ha visto la collaborazione delle ong AVSI, Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Netherlands e War Child Holland. L’Unione Europea, attraverso il finanziamento del fondo fiduciario regionale Madad istituito per rispondere alla crisi siriana, ha permesso al consorzio di ong di intervenire perché il ritorno a scuola potesse coincidere con un ritorno al futuro di quella che viene chiamata la “generazione perduta”: bambini e ragazzi nati o cresciuti duranti gli otto anni di guerra in Siria e che avevano perso la possibilità di seguire un percorso scolastico ed educativo. La mostra rimarrà allestita nelle sale del campus Talent Garden fino al 30 maggio. Gli splendidi scatti dei tre fotografi mostrano i protagonisti del progetto, la loro voglia di vita inarrestabile che trova nell’educazione le basi per la ricostruzione della Siria.

«Saranno quelli come mio figlio a ricostruire la Siria, il paese che noi abbiamo distrutto. Ma se non recupera gli anni di istruzione persi sarà condannato a una vita di miseria», racconta il padre di uno dei 21mila bambini coinvolti nel progetto.

La mostra sarà inaugurata giovedì 23 maggio (ore 18.30) con un incontro a ingresso libero con interventi di Lucia Castelli (Senior Child Protection Advisor AVSI), Donatella Vergari, Presidente di Terre des Hommes Italia, Ilaria Masieri (Desk Libano e Palestina Terre des Hommes Italia) Nika Farnworth (Back to the future Program Manager). Nell’occasione, con l’introduzione dell’autrice Roberta Lippi verrà proiettato in anteprima il trailer del documentario “Il viaggio in Libano di Nina Zilli. Il futuro dei bambini siriani”, in onda su Sky Arte il 12 giugno alle 20.45.

A seguire aperitivo a base di piatti della cucina mediorientale.

I fotografi in mostra: