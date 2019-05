Lotta all'azzardo: il sottosegretario Villarosa (M5s) innesta la marcia indietro del Governo

Ha la delega ai giochi, ma non se ne era accorto nessuno. Di interventi memorabili sul tema da parte del sottosegretario all'economia e finanze Alessio Villarosa (M5S) non se ne ricordano. Anzi, non ce ne sono stati. Pesa dunque come un macigno il suo primo intervento aperto - anche se queste aperture lasciano il tempo che trovano - alla manifestazione organizzata l'8 maggio scorso dalla Fit, la potente federazione dei tabaccai.

Per il sottosegretario Villarosa- testuale - «i tabaccai sono la spina dorsale del Paese». Decriptiamo: in un momento in cui si discute e il Paese chiede, tanto che persino il M5S ne aveva fatto un perno del proprio programma e del contratto con la Lega, che l'azzardo legale sparisca quanto meno dai locali generalisti e a libero accesso, il sottosegretario all'economia con delega ai giochi si espone in direzione contraria con affermazioni che denotano non solo poca conoscenza del problema, ma richiamano stereotipi dei governi precedenti («l'azzardo legale scaccia quello legale», «non siamo proibizionisti», etc. etc.).

Il M5S al governo ha dunque cambiato posizione sul tema, perché di richiami all'ordine non ne sono arrivati dal vicepremier Di Maio. Anzi.