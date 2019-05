Monica, Abdo e gli altri: storie di volontariato

«A casa non mi sopportano perché parlo sempre di questi bambini», dice con autoironia Monica Adriana Huerta. Lei è una volontaria nell’associazione Dialogo di Aprilia, vicino a Roma. I bambini sono quelli che frequentano il laboratorio linguistico dove ogni settimana lei insegna l’italiano.

Monica è messicana. È arrivata a Bologna nel 1992 con una passione per le lingue che l’ha portata a imparare, oltre all’italiano, perfino il siciliano (regione dove è vissuta per un certo periodo con il marito), perché «bisogna conoscere la lingua madre di chi ti accoglie». La decisione di fare volontariato è arrivata più tardi: la vita ad Aprilia era troppo “tranquilla”, con la figlia sempre a Roma per l’università, il marito tutto il giorno al lavoro. Aveva già esperienza di insegnamento, anche se con i “grandi” (ha insegnato italiano L2 all’università della Bassa California), ma soprattutto, spiega, «sono sempre stata una persona a cui piace imparare e a cui piace insegnare». Ha fatto qualche primo tentativo e ha visto che i bambini erano molto interessati. «Mi sono innamorata di loro, - confessa, - e ho continuato. Pian pianino mi sembrava di scoprire questo contesto, che ormai è internazionale, di conoscere realtà nuove». Imparare e insegnare, per lei, vanno di pari passo.

Al laboratorio dell’associazione Dialogo, ogni sabato partecipano bambini che vengono da Tunisia, India, Venezuela, Egitto. L’impegno è tanto, anche perché l’insegnamento dell’italiano è solo il punto di partenza per la conoscenza della nostra cultura e di quella degli altri bambini, e le lezioni diventano un vero e proprio laboratorio di convivenza. «Loro chiedono soprattutto aiuto per i compiti, ma poi escono tanti discorsi, - spiega Monica. - Se un bambino arabo chiede perché a Pasqua si fa festa, devo trovare il modo di rispondere. Se chiedono il significato di una parola è facile spiegare, ma se, dopo avere visto un film, un bambino chiede: “È vero che dopo la morte si va in Paradiso? Ma bisogna essere musulmani per andarci?”, è tutta un’altra storia».

Monica racconterà la propria esperienza al convegno “Immigrati con-cittadini. Buone pratiche per la vita in comune”, che si svolgerà il 24 maggio a Roma, promosso da Rete Scuole Migranti (coordinamento di associazioni sostenuto dal Csv del Lazio), università RomaTre, Oxfam Italia, Centro interculturale Città di Torino, Centro Come. Un’occasione per ascoltare molte storie di migranti impegnati nel volontariato e nella cittadinanza attiva, singolarmente, in gruppi o in associazioni.