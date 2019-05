Quartieri Spagnoli, da qui parte la rivoluzione su lavoro e disabilità

E saranno proprio i ragazzi di Argo, per la prima volta in Italia, i pritagonisti di una nuova iniziativa: un’azienda assumerà personale appartenente alle categorie protette per impiegarlo non nella propria struttura, ma in un’altra realtà, in un ambiente più idoneo e in linea con il percorso terapeutico, professionale e di crescita personale della risorsa.

Questa innovativa pratica è il frutto di una proposta avanzata da Fondazione FOQUS Quartieri Spagnoli, che attraverso il proprio Centro ARGO svolge a favore di disabili attività di assistenza non medicalizzata, e approvata da Regione Campania – Assessorato al Lavoro con un’inedita convenzione siglata tra le parti. Oggi l’annuncio, proprio nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli dove opera FOQUS e ha sede il Centro ARGO, alla presenza, tra gli altri, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafora e dell’Assessore Regionale al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri, della Presidente della Fondazione FOQUS Rachele Furfaro e del Direttore Renato Quaglia. Presenti anche gli altri protagonisti del progetto: Michele Pontecorvo Ricciardi, vice-Presidente di Ferrarelle S.p.A e Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione Con il Sud.

«L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento dei giovani con disabilità cognitive in ambienti di lavoro compatibili con le loro potenzialità e necessità», dice Renato Quaglia Direttore Fondazione FOQUS. «Speriamo di aver tracciato un percorso utile per tutte le aziende locali e nazionali che vogliano replicare l’iniziativa, con noi o con realtà simili alla nostra».