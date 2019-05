Chiusa Biennale 2019, si è accolta la Prossimità

Ed è così che i vicoli si sono trasformati in laboratori, la via Duomo che attraversa l’Isola è divenuta un salotto dove chiacchierare, le piccole piazze hanno assunto la veste di sala prove per gli spettacoli teatrali che sarebbero stati messi in scena. A rendere straordinario tutto questo la sorpresa e il calore del sud, con le case che si aprivano per visite guidate e i cestini con il caffè calati dai balconi per ristorare gli attori.

Questo fermento ma anche questo calore e colore ha lasciato sognare un percorso imminente di rinascita di questa splendida area. Sperando che non si tratti dell’ennesime voci destinate a smentirsi minando sempre più la fiducia degli abitanti, tutto lascia pensare che in pochi anni possano partire iniziative di investimento e riqualificazione, in cui, forse, il gruppo della Biennale potrebbe giocare un ruolo attivo.

A caratterizzare i contenuti delle aree di scambio (partecipazione, carcere, cibo, giovani, povertà, salute, comunità, luoghi, lavoro, ecosostenibilità, ambiente, beni comuni, innovazione civica, inserimento lavorativo, housing, impresa e migranti) vi è stato l’incontro tra esperienze portatrici di visioni e approcci differenti (poco consueti) allo stesso tema. Tra tutte forse quella più esemplificativa l’area dedicata ai “Comuni Fuori dal Comune”, dove i rappresentanti di amministrazioni diverse provenienti da tutta Italia si sono lasciati guidare in un approccio pionieristico all’esercizio dell’azione amministrativa. Adottando forme di co-programmazione e co-progettazioni, si sono resi disponibili ad accettare la sfida della prossimità. Quella che certamente la Regione Puglia e il Comune di Taranto hanno accolto con Biennale 2019.

All’emozione di uno scenario diverso è stata dedicata l’ultima sessione, quella della domenica mattina. Non una valutazione, che coerentemente gli organizzatori faranno nelle prossime settimane, ma il racconto di cosa la Prossimità può determinare nelle persone. Emozione nella cena di strada che ha accolto commensali disposti a condividere chiacchiere e cibo, il profumo del “riso patate e cozze” che Mimma, anima coraggiosa e intraprendente della città vecchia ha fatto assaggiare ai suoi vicini di tavola, l’emozioni delle donne Tarantine che hanno insegnato a grandi e piccini venuti da fuori qualche passo di “pizzica” (danza tradizionale popolare originalmente diffusa nel Salento), gli occhi lucidi di chi domenica mattina ha detto di aver trovato un po’ di speranza nella prossimità che sta invadendo l’Italia. Emozione che però ha lasciato spazio al progetto, in perfetto stile Biennale. Floriana, che ha vissuto la Biennale rappresenta chiaramente questa idea: «Ho avuto la contezza di quanta capacità, fantasia e determinazione si possa avere nel portare avanti progetti e sogni e di quante possibilità abbia l’Italia per affermarsi positivamente».

Biennale riprenderà il suo percorso di progettazione nei prossimi mesi, ma – conclude la nota - la pagina www.prossimita.net continuerà ad aggiornarsi con le tante iniziative collegate dedicate alla prossimità che a partire da Taranto si svilupperanno alla ricerca di una casa per biennale 2021 #staytuned.

Nell'immagine in apertura la cena di strada della Biennale 2019 a Taranto