Street food gourmet firmata MasterChef All Stars e Liberamensa

Da questo brillante connubio è nato un progetto che ha un sapore squisitamente nobile, cioè quello di celebrare i sapori del nostro Paese attraverso la creazione di una linea gourmand di street food pensata dal vincitore dell’edizione di MasterChef All Stars, Michele Cannistraro appositamente per Liberamensa. I prodotti, ha ricordato lo stesso Cannistraro, nascono da «ingredienti semplici ma elaborati in chiave gourmet e messi a disposizione di ragazzi molto volenterosi che volevano dimostrare di essere preparati. Un’opportunità di crescita in un percorso che grazie a occasioni simili gratifica».

La selezione di 16 creazioni che alternano le variazioni gastronomiche più succulente ed estrose tra focacce, panini, pizze e patate farcite, saranno d’ora in poi realizzate interamente dai dipendenti della Cooperativa Sociale dopo il percorso formativo del personale realizzato dallo stesso Michele Cannistraro. Le ricette prevedono soluzioni estive e invernali, tra cui anche alcune vegetariane, e adottano prodotti semplici che presentano un carattere elaborato, seppur presentate al pubblico a un costo contenuto. Tra i panini invernali c’è quello vegetariano con la cotoletta di melanzana, cremoso di latte (stracchino), cavolo viola in agrodolce marinato e ricotta salata, mentre per il menu estivo si potrà scegliere tra panini con cotto di praga, julienne di carote, pecorino a scaglie e crema di rucola o una pizza bianca con rucola, stracciatella, prosciutto crudo e cubotti di melone. Interessanti anche le patate con zucca al forno aromatizzata, spuma al burro e formaggio fuso (versione invernale), oppure con dadolata di melanzane grigliate, fiori di zucca, scamorza fondente e semi di sesamo.