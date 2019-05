A scuola la promozione del volontariato si fa “ad arte”

La tappa Valori, che ha visto quest’anno 6 scuole e 52 classi coinvolte, consiste in incontri laboratoriali dove favorire la libera espressione dei ragazzi e la condivisione in gruppo dei valori personali, per evidenziare poi le connessioni con i principi sanciti nella Carta dei valori del volontariato.

Promuovere esperienze di volontariato come esercizio di libertà e responsabilità, nonché come straordinaria opportunità di partecipazione democratica, è invece l’obiettivo della tappa Percorsi, che ha visto impegnati per tre mesi oltre 100 studenti in brevi esperienze di volontariato all’interno di 25 tra associazioni di volontariato, parrocchie, cooperative sociali.

La tappa Scatti, è stata un concorso fotografico a cui hanno partecipato 10 scuole con oltre 90 fotografie ed ha sollecitato i ragazzi a rappresentare creativamente i valori del volontariato.

Il 14 maggio, infine, l’ultima tappa – quella delle Tracce – che ha visto il raduno di studenti, volontari e docenti protagonisti di questa ottava edizione. In quella giornata sono state assegnate 5 menzioni speciali e premiate le tre opere vincitrici del concorso fotografico, realizzate rispettivamente da Demetrio Zumbo della classe 4^ A sezione Grafica dell’istituto tecnico industriale Panella - Vallauri di Reggio Calabria; Caterina Emanuela Amuso della classe 4^ BL dell’istituto Einaudi - Alvaro di Palmi; Giuseppe Labate della classe 1^E del liceo scientifico Volta di Reggio Calabria.

La seconda iniziativa che caratterizza l’attività di promozione del volontariato nelle scuole del Csv di Reggio Calabria, si chiama “VolontariArte”; si tratta di un concorso figurativo nato dalla collaborazione tra il Csv e il liceo artistico Preti-Frangipane. Il concorso ha cercato di avvicinare i giovani al mondo della solidarietà, chiedendogli di esplorare e rielaborare in modo creativo i principi fondanti, sanciti nella Carta dei valori del volontariato, in quattro diversi linguaggi figurativi – fumetto, disegno artistico, fotografia e video.

Lo scorso 20 maggio sono stati nominati i vincitori. Quattro le opere premiate: per la sezione Disegno, “L’albero del dono” di Ilaria Schiavone della classe II E; per la sezione Fotografia, “Dona un sorriso” di Simona Stillitano della classe V A; per la sezione Fumetto, “Altruismo: un futuro migliore” di Chiara Li Pera della classe II E; per la sezione Video l’opera “Dai valore al tuo tempo” di Sofia Criaco, Ileana Leonti ed Emanuela Surace della classe IV A.