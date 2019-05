Il parroco di Lampedusa: "Ecco perché ho affidato Salvini alla Madonna di Porto Salvo"

«Chi nega l’amore non può definirsi cristiano e chi non ascolta la voce del Papà non può definirsi cattolico, Salvini tragga le sue conseguenze. Il Vangelo è carità, l’amore per chiunque ci venga incontro, per questo le idee del ministro vanno contro il Vangelo e chi appoggia queste idee non può definirsi cristiano anche se si affida alla Madonna e tiene in mano il rosario», aggiunge Don Carmelo.

Chiudere i porti significa negare l’amore: «Se chiudiamo i porti rimarremo chiusi dentro, negheremo l’incontro con l’altro, l’opportunità di stare in mezzo all’altro e negheremo a noi stessi l’opportunità di conoscere l’altro».

Davanti ai numeri dei presunti morti in mare che per il ministro sarebbero diminuiti, il parroco di Lampedusa ha qualcosa da ridire: «Non vengono calcolati i dispersi perché sono già in fondo al mare e le partenze che secondo lui sarebbero pure diminuite spesso non si concludono con un arrivo».

Don Carmelo ha creato a Lampedusa un laboratorio di solidarietà a cielo aperto, il forum di Lampedusa solidale: «è un’assemblea formata dalla parrocchia, dalle federazione delle Chiese Evangeliche, da altre realtà presenti agli sbarchi e da chiunque ne voglia far parte. Non ha uno statuto, ma nasce dal desiderio delle persone che si sono incontrate nella fase di prima assistenza durante gli sbarchi e che poi riflettono sui diritti di quelle persone. Durante gli sbarchi diamo una bevanda calda, una coperta e tentiamo di dare un benvenuto a chi arriva in Italia» spiega Don Carmelo che affidando il ministro alla Madonna dei lampedusani aggiunge: «Nel nostro forum c’è spazio per tutti».