"Capaci di crescere", a Librino insieme ai più piccoli per dire no alla mafia

Ci sono anche loro tra i premiati del concorso “Volontariamente” - il volontariato è stato il tema di questa nuova edizione - dove sono stati riconosciuti i lavori delle scuole che hanno interpretato storie di volontariato come risposta alle mafie, come “L’albero del volontariato” realizzato dalla III C dell’istituto comprensivo Cesare Battisti dove tra le foglie che lo compongono sono elencate piccole attività quotidiane come prendersi cura dei propri compagni o del giardino della scuola.

E poi ci sono tanti disegni, come quelli realizzati dagli alunni di quarta elementare del circolo didattico Teresa di Calcutta.In uno di questi seduti al tavolo ci sono uomini di una non precisata associazione antimafia che invitano a denunciare e tante scritte che rivendicano, nel linguaggio dei più piccoli, la loro autenticità, come «La mafia è cacca» o «se non fermiamo la mafia il mondo sarà finito».