Gaming e fundraising: una maratona sullo smartphone, per vincere la sclerosi multipla

42 km da percorrere in 12 ore, usando solo le dita della mano. È una #FingerRun, la prima maratona digitale. L’obiettivo? Parlare di sclerosi multipla, sensibilizzare, avvicinare alla raccolta di fondi, tanto importante per sostenere la ricerca. Ma farlo in maniera leggera, con un gioco. FingerRun è un instant game inedito in cui bisogna percorrere quanti più metri possibile evitando gli ostacoli sul tracciato: per una patologia come la sclerosi multipla, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante che colpisce perlopiù i giovani tra i 20 e i 30 anni, gli ostacoli sono tanti e il movimento è qualcosa di non scontato: ogni centimetro è una conquista. Da qui l’idea del gioco, nata dalla collaborazione tra Facebook e AISM, con #FingerRun che si è aggiudicata l’ultima edizione di Hack4Good.

Ne avevamo parlato nei mesi scorsi su VITA. Ben 27 agenzie creative si erano candidate alla terza edizione di #Hack4Good, ricevendo un brief da Aism per una campagna di comunicazione finalizzata alla raccolta fondi: sei squadre sono state selezionate per presentare in un hackathon i loro progetti. L’idea vincitrice, firmata DUDE, è un gioco su Messanger che unisce la raccolta fondi, il gaming e l’informazione sulla sclerosi multipla: sarà finanziata e promossa da Facebook Italia per la prossima Giornata Mondiale della SM. «Ho sempre ritenuto che Facebook sia un abilitatore», ci aveva detto Giulio Ravizza, Marketing Lead di Facebook. «Hack4Good è un’occasione formativa fortissima per le Onlus sul digitale. Inoltre le sette idee presentate all’hackaton sono tutte di Aism, nulla vieta loro di realizzare anche le altre, in passato è successo».