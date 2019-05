Pubblicità e azzardo: e se Agcom avesse agito con eccesso di potere?

Inoltre, anche per le ultime Pronunce della Corte costituzionale è da ritenere non applicabile l’art. 41 alla materia in quanto la limitazione della pubblicità sarebbe costituzionalmente legittima perché è finalizzata a tutelare la salute dei soggetti più vulnerabili. Oltretutto, non è affatto dimostrato che il gioco legale faccia ridurre il gioco illegale, al contrario, gli esperti concordano nel ritenere che non ci sia alcuna differenza tra le due forme e che in realtà si autoalimentano a vicenda: all’aumento del consumo del gioco legale, aumenta anche quello illegale.

Le linee guida, come deliberate, aprono a forme di pubblicità: sarà possibile pubblicizzare le vincite presso i punti vendita; sarà possibile pubblicizzare l’operatore concessionario dell’azzardo dietro la giustificazione di volersi distinguere da chi lo offre illegalmente; sarà possibile effettuare comunicazioni per finalità sociali contenenti tratti distintivi della pubblicità; sarà possibile pubblicizzare il nome dell’azienda (ciò che accade come sponsorizzazione delle società di calcio) in quanto tale forme è ritenuta pubblicità “neutra”; sarà possibile reclamizzare pubblicità sulle quote di scommesse con inevitabile incentivo indiretto alla scommessa. Allora, perché questo? È pensabile che l’Agcom non abbia gli strumenti per valutazioni tanto scontate quanto banali per una Autorità specifica? Perché emanare delle Linee guida che palesemente violano lo spirito della legge? La vulnerabilità come condizione psicologica non è mai valutabile a priori mentre, ogni forma di comunicazione ha in se un aspetto promozionale. Nel caso specifico l’interesse di AgCom, sul piano della missionoltre che su quello giuridico, dovrebbe essere proprio il contrario di quello riportatonelle linee guida. Va cassata su tutta la linea l’intera impostazione e speriamo che il Parlamento intervenga il prima possibile. Vanno riscritte con legge le regole attinenti alle comunicazioni sociali e soprattutto convocando soggetti istituzionali preposti alla tutela di interessi sociali diffusi.

Questo è un goffo tentativo di forzare la legge usando una istituzione (Agcom) debole e in scadenza di mandato. Il Governo intervenga recuperando lo spirito iniziale e gli impegni assunti nella campagna elettorale. Di certo, questi tentativi così come le parole del sottosegretario MEF con Delega ai giochi Alessio Villarosa (M5S) pronunciate alla manifestazione del 8 maggio organizzata dalla Federazione Italiana dei Tabaccai non sono affatto rassicuranti.