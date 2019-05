Regole e costi del lavoro in Europa: analisi comparativa in vista delle elezioni

Si fa presto a dire “Unione”. Nonostante la zona Euro e i forti legami commerciali tra i 28 Paesi comunitari, le regole e i costi del mercato del lavoro in Europa sono molto diversi da uno Stato all'altro.

Il primo elemento di disparità è di natura economica. Per quanto riguarda il costo del lavoro, i dati relativi al 2016ci dicono che il costo orario medio era pari a 25,40 euro all'interno dell'Unione, 4 euro in meno rispetto alla media della Zona Euro. La media però non restituisce l'ampiezza della forbice: in Bulgaria un'ora di lavoro costa all'azienda 4,40 euro, in Danimarca 42. Nel mezzo ci sono il Beglio (39), la Francia (36), la Germania (33), l'Italia (undicesima su 28, costo medio: circa 29 euro l'ora) e via via tutti gli altri, con i Paesi Baltici e la Romania vicini al minimo bulgaro.

Da notare però che a variare molto è l'impatto dei costi non salariali (il cosiddetto cuneo fiscale), con la Francia (33,2% del costo salariale orario) che paga in percentuale più di tutti in questo tipo di oneri. In questa classifica l'Italia è al quinto posto, con il 27,4 % di media, mentre l'incidenza più bassa si registra a Malta (6,6%). Va da sé dunque come incida la scelta di dove stabilirsi per una qualsiasi multinazionale che scelga di insediarsi in Europa.