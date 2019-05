5 per mille, il nodo del tetto arriva in Senato

I contributi dei cittadini nel 2017 hanno superato i 500 milioni di euro previsti dal Governo a copertura del 5 per mille. Si torna quindi allo scippo del 5 per mille?

La questione arriva in Senato, con una conferenza stampa organizzata da Vita che si terrà a Palazzo Madama, Sala Caduti di Nassirya, mercoledì 5 giugno. Sarà l’occasione per porre ad alta voce la questione, a partire dall’interrogazione a risposta scritta presentata nei giorni scorsi dal senatore Edoardo Patriarca.

Di fatto per l’edizione 2017, rispetto a cui l’entità dei contributi è stata resa nota a fine aprile, l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto a una limatura in modo da restare entro i 500 milioni della copertura. È stata la stessa Agenzia a confermarlo a Vita. A quanto ammontava però la cifra destinata dagli italiani? Di quanto quindi è stato ridimensionata quella cifra per riportarla a 500 milioni? E soprattutto che succederà ora, per le prossime edizioni del 5 per mille, dal momento che risulta evidente un trend di crescita sia delle scelte espresse, sia dell’importo destinato? E che questa crescita verosimilmente si rafforzerà ulteriormente con l’entrata in vigore del Registro unico degli ETS, che daà accesso al 5 per mille - nella categoria degli enti del volontariato – a tutti gli ETS e non più solo Onlus, enti del volontariato e associazioni di promozione sociale, aumentando così notevolmente la platea dei possibili beneficiari?

Alla conferenza stampa interverranno Edoardo Patriarca (senatore Pd), Maurizio Mumolo (direttore del Forum Tezro Settore), Mario Consorti (presidente NP Solutions), con il contributo di Rossano Bartoli (presidente della Lega del Filo d’Oro) e di Francesco Gesualdi (direttore generale di AIL). È stato invitato il sottosegretario Claudio Durigon.

Per partecipare scrivere a 5x1000@vita.it.

