Cultura e welfare faccia a faccia Bazoli e Guzzetti

«Come Fondazione abbiamo fatto tanto per l’ambiente, la ricerca e abbiamo posto al centro dell’attenzione l’uomo nelle sue condizioni più difficili», ha detto Guzzetti facendo riferimento proprio alla mostra con le immagini realizzate da 13 fotografi senza dimora che hanno frequentato dei workshop di fotografia e che attraverso l’uso della macchina fotografica hanno riscoperto la propria dignità. «Alla gente si racconta che con lo sviluppo economico si risolvono i problemi della povertà. Noi invece partiamo da un approccio diverso: prima va affrontata la povertà. Perché se si guarda solo allo sviluppo economico si allarga al divario sociale», ha aggiunto. Citando poi la testimonianza di uno dei fotografi senza dimora che grazie all’esperienza fatta ha detto: «Mi sono sentito un essere umano», ha ricordato come il progetto alla base della mostra sia una delle occasioni sostenute con i progetti finanziati. «Ho sempre pensato che per risvegliare le coscienze dovremmo portare gli ultimi, i più deboli al centro delle nostre città. Questa mostra fotografica ha il grande merito di aver portato gli ultimi al centro in modo diverso, da protagonisti, riservando loro il palcoscenico che di solito si lascia ai grandi fotografi. Se varcheremo la soglia della Gallerie d’Italia, pensando di vedere capolavori di grandi fotografi, forse non li troveremo, ma saremo testimoni di una meraviglia più rara: vedremo foto bellissime perché chi le ha scattata ha usato quel pertugio di luce per risalire il baratro, e poi lo ha trasformato in uno scatto anzi in un riscatto».

Invitato a intervenire sul tema della bellezza a partire dall’interrogativo di Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo?” Giovanni Bazoli ha esordito sottolineando l’importanza delle Fondazioni «non vedo nessun’altra realtà paragonabile in questi ultimi decenni. Senza questa presenza l’Italia sarebbe in una situazione peggiore» e alla bellezza ha accostato la giustizia «forma di equilibrio connaturata all’uomo. Il senso morale è quello che porta a dire che non si possono accettare le disuguaglianze».

Riferendosi poi alla mostra Bazoli ha ricordato che: «In una prospettiva inclusiva e pertanto autenticamente sociale, le nostre Gallerie d’Italia vogliono essere aperte alla collettività in tutte le sue declinazioni: spazio che offre nuove opportunità anche a chi vive condizioni di disagio, marginalità e fragilità. È questa la ragione per cui abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a ospitare la mostra “13 Storie dalla strada”, frutto di un progetto di Fondazione Cariplo in collaborazione con Associazione Ri-scatti. L’iniziativa, tra l’altro, consolida la strettissima relazione di Intesa Sanpaolo con la Fondazione Cariplo, da sempre punto di riferimento per la crescita sociale del territorio e presente alle Gallerie d’Italia di Milano con capolavori dell’arte dell’Ottocento che arricchiscono le nostre collezioni. Questa mostra, ricca di significati, testimonia l’incrollabile fiducia della nostra banca nel valore della cultura come strumento di progresso e di elevazione di tutti i componenti della comunità civile e quindi anche come forza di cambiamento della società».