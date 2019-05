Ecco le finaliste della Clericus Cup

A salutare Papa Francesco in particolare saranno i capitani delle due finaliste, Sedes Sapientiae e Pontificio Collegio Urbano, in campo sabato 1° giugno: il messicano Jesus “Tito” Hernandez e l’angolano Mario Pacheco che porteranno a Bergoglio le loro maglie da gara. Su entrambe, quella biancorossa del seminario mariano, con la croce sul petto e quella, con i colori vaticani, biancogialla dei Leoni d’Africa, in evidenza la scritta “Giocare per credere”, motto scelto in questa edizione dal Centro Sportivo Italiano per testimoniare la missione evangelizzatrice del torneo.

Il Csi, presente in Udienza con l’assistente ecclesiastico nazionale, don Alessio Albertini, porterà inoltre il pallone di gara della finale e la Coppa con il Saturno, per la benedizione del pontefice. La Clericus Cup sarà così pronta ad essere assegnata sabato 1° giugno sui campi del Centro Pio XI (via di Santa Maria Mediatrice 24). Dalle ore 11 la finale della Clericus Cup - il mondiale promosso dal Csi, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura, sarà trasmessa in diretta su Radio Vaticana Italia.