Euro, arrivano le nuove banconote da 100 e 200

La Banca Centrale Europea, nella progettazione della serie Europa, ha collaborato strettamente con persone con problemi visivi per mettere a punto banconote dotate di caratteristiche che agevolano questi cittadini. È per questo che tutti i nuovi biglietti presentano grandi cifre in caratteri più marcati con tonalità maggiormente contrastanti per facilitarne il riconoscimento in base al colore. Lungo il bordo delle banconote vi sono anche segni percepibili al tatto diversi per ogni taglio.

Che dire…speriamo di averne in abbondanza!