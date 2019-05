A Milano una giornata dedicata al disagio mentale

E se le scuole avessero a disposizione un budget educativo? Un piccolo gruzzolo strutturale, da inserire nel PEI, per superare le disparità di opportunità fra i ragazzi, contrastare la povertà educativa, creare coesione sociale. Il progetto coordinato da Res.Int e Consorzio Sale della Terra all'interno del Bando Adolescenza stanzia un milione di euro in budget educativi (600 euro a ragazzo), su tre anni e cento classi. Il modello? Il budget di salute. «Il passo innovativo sta nel formare le scuole affinché il budget educativo possa essere di classe e non per il singolo ragazzo vulnerabile, un “capitale sociale” per creare coesione», spiega Angelo Moretti