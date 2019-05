Fare raccolta fondi con social network e strumenti digitali. Il corso di The FundRaising School e AICCON

The FundRaising School, prima scuola italiana dedicata alla formazione sulla raccolta fondi promossa da AICCON con sede presso il Campus di Forlì, promuove il corso “Social Media e Crowdfunding per il Non Profit” che si terrà a Forlì il 12 e 13 giugno 2019.

I social network e gli strumenti digitali rappresentano un potenziale enorme per la raccolta fondi; solo in Italia il 73% della popolazione accede ad internet e il 57% (circa 34 milioni di persone) è attivo sui social media, passandoci in media quasi 2 ore al giorno (oltre 6 ore il tempo medio giornaliero su internet).

Data la grande quantità di informazioni, contenuti e organizzazioni che transitano quotidianamente sul web e i social media, emergere e farsi vedere è la nuova sfida. Il corso vuole trasferire ai partecipanti le competenze per gestire i principali social media definendo la propria strategia, pianificando le attività e i contenuti e monitorando i risultati.

Non possiamo parlare di digital fundraising senza parlare di crowdfunding, fenomeno che nel 2018 ha raggiunto oltre 112 milioni di euro di volume. Offriremo una visione d’insieme del mercato a livello mondiale e nello specifico della realtà italiana con un focus sulla normativa vigente. Particolare attenzione verrà riservata all’analisi del processo che conduce alla creazione di una campagna di crowdfunding finalizzata alla raccolta fondi per progetti di un’organizzazione non profit.

DOCENTI

Maria Carla Giugliano, Medici Senza Frontiere

Andrea Alfieri, Digital Strategist

Angelo Rindone, fondatore Produzioni dal Basso

DESTINATARI

Il corso si rivolge a chi si occupa di fundraising o comunicazione all’interno di una organizzazione non profit o a chi fa consulenza.

SEDE

Campus Universitario di Forlì

Per informazioni e iscrizioni

The FundRaising School | t. 0543374694 | rossella.denunzio@unibo.it

