Ecco i 12 progetti sostenuti dal Bando Distruzione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Crc ha selezionato, nella seduta del 27 maggio, i 12 progetti beneficiari di contributo per il Bando Distruzione, per un importo complessivo di 400mila euro. In questa seconda edizione il Bando ha previsto un innovativo iter di selezione per i progetti: entro lo scorso 18 gennaio sono stati presentate 57 idee progettuali, 20 delle quali sono state ammesse alla seconda fase, a partire da marzo 2019. Sono stati 17 i progetti concretizzati in proposte di dettaglio, che sono poi stati valutati da una commissione tecnica e sottoposti a una “votazione popolare”, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le comunità attraverso la piattaforma web bandodistruzione.it. Complessivamente sono state espresse più di 11mila preferenze, con una partecipazione significativa di under 34 (60% dei votanti).

Ora i 12 progetti beneficiari di contributo inizieranno un percorso di co-progettazione finalizzato a definire nel dettaglio le modalità d’intervento sul bene interessato, per poi avviare i lavori nei prossimi mesi. «Con questa nuova edizione del Bando Distruzione, la Fondazione ha rafforzato il proprio impegno per eliminare le brutture che deturpano la nostra provincia: la valorizzazione della bellezza dei nostri paesaggi diventa una leva per attivare le nostre comunità e promuoverne lo sviluppo e la crescita» commenta il presidente Giandomenico Genta. «Una conferma in questo senso ci è arrivata dagli esiti della votazione popolare, sperimentata per la prima volta in assoluto, che ha visto una partecipazione inaspettata e un’attivazione davvero significativa dei Comuni coinvolti e dei loro cittadini».