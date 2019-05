Responsabilità sociale, da Accenture 200 milioni per la formazione digitale

Come ogni anno, Accenture conferma il proprio impegno in ambito di responsabilità sociale presentando il consueto Corporate Citizenship Report 2018 che illustra le innovazioni messe in campo dall'azienda per migliorare il modo in cui il mondo vive e lavora.

La responsabilità sociale è sempre stata un elemento cardine nel modo di operare di Accenture che, guidata dall’impegno che pone verso le persone, i clienti, le comunità e l’ambiente, utilizza la propria esperienza in ambito tecnologico per contribuire a creare società più inclusive che offrano maggiori opportunità per tutti. Un obiettivo portato avanti attraverso il contributo dei propri talenti, una rete di 477mila innovatori che in tutto il mondo trasformano le idee più innovative in soluzioni responsabili, sostenibili e inclusive per rispondere a complesse sfide sociali.

«Ci troviamo in un momento storico in cui il concetto di responsabilità sociale è entrato stabilmente nel DNA di moltissime organizzazioni. Questo però non significa che non ci sia ancora molta strada da fare», ha affermato Francesca Patellani, Director of Operations e Corporate Citizenship Lead di Accenture Italia. «Crediamo che aziende e istituzioni, profit e non profit, insieme, possano fare la differenza, mettendo a fattor comune le loro competenze per dare una risposta adeguata alla portata di questo cambiamento».

Il report 2018 racconta l'impegno di Accenture verso un'idea di innovazione focalizzata principalmente sui due pilastri che sostengono il suo modello globale di Responsabilità Sociale d'Impresa: l’innovazione per migliorare la società e quella per agire responsabilmente.

Innovare per migliorare la società: