Se anche la Ferrari diventa green

Responsabilità sociale, da Accenture 200 milioni per la formazione digitale Con il Corporate Citizenship Report 2018 l'azienda illustra le innovazioni messe in campo dall'azienda per migliorare il modo in cui il mondo vive e lavora. «Crediamo che aziende e istituzioni, profit e non profit, insieme, possano fare la differenza per dare una risposta adeguata alla portata di questo cambiamento», ha spiegato Francesca Patellani, director of Operations e Corporate Citizenship Lead