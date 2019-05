Social housing, negli ultimi dieci anni investiti 1,5 mld

Fanalino di corda rimane il Sud, mentre il Nord è decisamente più vivace. «L’idea a senso unico delle periferie come isole urbanistiche e agglomerati di case prive di servizi, per fortuna sta cambiando aspetto aprendosi anche a sviluppi completamente diversi», commenta Giuseppe Crupi (nella foto), Amministratore Unico di Abitare Co. «Soprattutto a Milano, le operazioni di riqualificazione urbanistica legate al cohousing e al social housing sono la dimostrazione che il real estate milanese si sta muovendo non solo pensando alla domanda delle famiglie di reddito medio alto, ma a quella composta da giovani e nuclei famigliari con budget più limitati quando si tratta di acquistare o affittare una casa. La nuova offerta si inserisce in contesti con più verde, ma al contempo tecnologicamente avanzati, serviti da una rete di trasporti pubblici efficiente e circondati da scuole, centri commerciali e sportivi, sedi universitarie. Un modello innovativo per vivere in luoghi dove è facile socializzare con gli altri, grazie all’importanza restituita agli spazi comuni, sia pubblici che degli edifici stessi».

Milano è tra le città italiane più dinamiche nello sviluppo di progetti immobiliari che permettono di accedere ad abitazioni innovative e di qualità con prezzi inferiori ai 2.500 euro al metro quadro, come le due iniziative “Abitare Moneta” e “Urbana New Living”, progetti che hanno anche un impatto sul territorio.

Il primo progetto, oggi in via di realizzazione, è l’intervento di smart living di via Moneta (zona Affori/Bovisa). Lo sviluppo prevede 300 abitazioni (di cui 91 in vendita al prezzo convenzionato medio di 2.480 euro al mq. e le restanti tutte in affitto convenzionato), dotate delle migliori soluzioni tecnologiche intelligenti e di servizi “condivisi” dedicati agli inquilini. Tanti gli spazi comuni progettati per lavorare, giocare, cucinare o guardare un film insieme agli altri condomini. L’impatto positivo sul territorio si manifesta con la realizzazione di ben 5.500 mq. di verde pubblico, privato e gli orti urbani, l’ampliamento e il rinnovo del vicino Parco Litta, circa 320 nuovi alberi piantati, 526 posti bici, 2 aree gioco per bambini, nuove piste ciclabili nel parco. La qualità tecnologica del progetto è evidenziata dal free Wi-Fi nelle aree comuni, le chiavi elettroniche per accedere negli stessi spazi, l’App di quartiere, il controllo dei consumi da smartphone, gli spazi per il car sharing e per la ricarica delle auto ibride, la videosorveglianza.

“Urbana New Living” è il secondo esempio significativo di housing sociale che troviamo in via Angelo Rizzoli (zona Crescenzago). Il progetto, in fase di consegna, ha visto previsto la realizzazione di 137 appartamenti, di cui 50 in vendita ad un prezzo convenzionato che parte da € 2.200 al mq, e 87 in affitto sempre a canone convenzionato. Il nuovo complesso si inserisce nella linea di sviluppo del Parco della Media Valle Lambro con la realizzazione di nuove aree verdi e vie ciclopedonali, 860 mq. di parcheggi, spazi aperti pubblici nel verde con aree giochi dedicati ai bambini, una per i cani, e una per chi vuole praticare del fitness; il tutto per un totale di oltre 2.200 mq., non solo a beneficio di chi ci abita, ma anche dei cittadini dell’intero quartiere, con un miglioramento della qualità della vita e della sicurezza. Anche in questo caso, Wi-fi, fibra ottica, social community, controllo degli accessi, app di quartiere, sono alcune delle possibilità offerte ai residenti di Urbana New Living.

In apertura image by Franck Seuret from Pixabay