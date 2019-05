“Charity begins at home”: la storia di Save the Children, 100 anni fa, partì così

Perché per lei - Eglantyne Jebb, la “mamma di Save the Children e della Dichiarazione dei diritti del fanciullo - i figli dei nemici parlano la medesima lingua dei figli nostri: «non c’è nulla di più universale del pianto di un bambino», amava ripetere. Lei che i bambini «per quanto sia imbarazzante ammetterlo» non amava averli attorno: «visti da vicino i bambini la stancano e la infastidiscono», l’esperienza dell’insegnamento la trovò «frustrante» e nei suoi scritti «non si trovano mai parole di rammarico per non aver avuto figli». Ma è un dettaglio caratteriale. Il punto è che chi pensa che aiutare i bambini sia un’iniziativa tanto meritoria da mettere d’accordo tutti, non ha idea del «clima infuocato» e di «conflitto idelogico» in cui Save the Children è nata. Della «generale disapprovazione» che circondava questa nascita. Eppure.

Eppure Save the Children ha una storia lunga cento anni. Cominciata dalle 5 sterline che sir Archibald Bodkin, il procuratore capo, consegnò a Eglantyne Jebb al termine del processo con cui veniva multata per aver diffuso volantini con la foto di una bambina dell’Europa centrale che a due anni e mezzo pesa 5,5 kg, chiedendo «per cosa si batte la Gran Bretagna? Per far morire i bambini di fame?». La prima guerra mondiale infatti era terminata, ma il blocco navale che le nazioni vincitrici continuano a imporre alle nazioni sconfitte, per spingerle ad accettare una resa più dura, sta affamando milioni di persone. Eppure «un bambino è un bambino». E come disse George Bernard Show dando il suo pubblico appoggio a favore del comitato neonato, «non posso avere nemici che abbiano meno di sette anni».