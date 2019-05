La guida (fu)turistica: ecco come sarà il mondo nel 2050

«L’idea della guida turistica per il futuro è nata durante un viaggio. Mi sono detta: e se provassimo a scriverla?», racconta. Un libro che affonda le radici nel percorso avviato da Pozzi, con Impactschool, organizzazione no profit che insegna gratuitamente a studenti, manager e semplici cittadini a conoscere e decifrare il futuro. Il linguaggio è semplice e diretto, anche temi complessi, come la blockchain o l’intelligenza artificiale, vengono raccontati in modo accessibile, senza risultare superficiali. «È una guida turistica rivolta a un viaggiatore che si trova catapultato in avanti di trent’anni. La visione che propongo si basa sui macrotrend e i dati disponibili», spiega. «Ma ho aggiunto un pizzico di storytelling. Per invitare i lettori a esercitare il senso critico ho inventato alcune “notizie” che danno l’idea delle sfide etiche con cui dovremo, probabilmente, misurarci. Pensare al futuro non è un esercizio di fantasia ma una riflessione su ciò che stiamo decidendo ora e che ci proietterà in una direzione anziché un’altra».