Youth Speak Forum, il cambiamento è giovane

Volontari dal mondo in Italia grazie ai Csv Nell’ambito dell’accordo Aiesec-CsvNet sono già una trentina i Centri di servizio per il volontariato al lavoro per raccogliere le disponibilità delle realtà non profit del proprio territorio. Ma bisogna fare presto, la scadenza è il 15 aprile. La storia dell’indiano Hashad per sei settimane a Bolzano