"Andiamo al largo", con Milano e il suo popolo

Incontri ed eventi non scontati che guardano alla città e che partendo proprio dalla città, da “Milano e il suo popolo” (sottotitolo della manifestazione) prova a rispondere e condividere l’invito del titolo. Come ricorda il direttore del Cmc, Camillo Fornasieri: «Ci può essere molta comunità senza vita, occorre una vita, così da generare comunità, è quello che chiederemo a testimoni del nostro tempo: passare dal cittadino alla persona, al legame, riscoprire il “noi”, che poi è realmente accettare se stessi e la sfida dell’incontro». Nessuna comunità – si legge in una nota - per quanto ricca di valori può mantenersi, quando a serrarne i legami è la paura o lasciare che sia il mercato ad adattarsi alla disgregazione producendone, fatalmente, altra.

Lo scrittore Luca Doninelli osserva che «è sufficiente ridurre i bisogni umani a un problema gestionale, amministrativo. Basta una cultura della città appiattita sulle competenze, perché il cittadino, a poco a poco, non si accorga più dei bisogni. Esiste invece, spesso nascosta, una Milano immensa, che dà libertà e coraggio». Gli fa eco Salvatore Carrubba, presidente del Piccolo Teatro: «Viviamo una trasformazione epocale, che ha privato la città di un sistema di leadership riconosciuto e strutturato. Per capire Milano bisogna ripartire dal basso, con un processo che non sale verso l’alto di vertici sempre meno rappresentativi, ma si addentra orizzontalmente nei gangli di una rete urbana fatta di volontà, desideri, passioni, interessi alla quale danno voce una miriade di iniziative, personaggi, associazioni, tutt’altro che animato da una logica di difesa del proprio particolare».

Programma



Dal Town Corner di Largo Corsia dei Servi ci saranno interviste sulla “città degli invisibili”; dalle cure presso 1500 case di malati irrecuperabili con la Fondazione Maddalena Grassi, (mercoledì 12 giugno, ore 18) alle “terre senza comunità” indagando i perché educativi e malavitosi delle esistenze del “bosco di Rogoredo” con Simone Feder della Casa del giovane di Pavia e il racconto del giornalista di Repubblica Sandro De Riccardis, tra i primi ad essersi occupato di quel luogo di sofferenza e contraddizione, ferita aperta per la Milano allargata (venerdì 14 giugno, ore 18.30) . O con “La città che (non) si racconta”, interrogando le nuove narrazioni dei giovani, con Francesco Facchinetti e i ragazzi B. Livers che hanno generato il giornale Il Bullone guidato da Giancarlo Perego. (giovedì 13 giugno, ore 18). O i 200 ragazzi che ogni estate partono per seguire le missioni del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) che aprirà un nuovo spazio a Milano in settembre. (venerdì 14 giugno, ore 19).