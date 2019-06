Ehi, Futura”, la campagna sui farmaci biotecnologici

Calcoli e miopie nella tenaglia contro il sociale Il raddoppio dell’Ires per il non profit, la dozzina di decreti attuativi mancanti per rendere viva la riforma del Terzo settore, la norma “anticorruzione”, che equipara gli enti non profit ai partiti politici, gravandoli di una serie di obblighi costosi, e infine l'immobilismo sugli strumenti di finanza sociale, dalle obbligazioni ai prestiti e sul servizio civile. Sono moltissimi gli atti ostili del governo giallo-verde nei confronti del sociale