La duttilità del fundraising per l’impresa sociale

La raccolta fondi presenta diverse sfaccettature singolarmente interessanti e che diventano d’impatto se si ricompongono in una strategia a sostegno dello sviluppo di un’impresa sociale.

Proviamo a fare qualche esempio: il fundraising donativo spesso è chiamato farsi spazio dentro piani di finanziamento e modelli di business con una quota parte marginale rispetto alle risorse finanziarie e agli scambi di mercato, ma può comunque giocare un ruolo decisivo.

Perché sappiamo bene che la componente economica donativa, evocata da nomignoli suggestivi come seed (seme) e nuts (noccioline), fa da innesco a progettualità innovative in fase di testaggio che si situano fuori dai radar dei sistemi di rating finanziari.

Oppure appare sempre più evidente che alcuni modelli economici gestiti da imprese sociali non riescono a produrre valore superando il famigerato punto di break-even facendo esclusivamente leva su corrispettivi derivanti da transazioni di mercato, ma hanno anche bisogno di una componente stabile e continuativa di gratuità che si può concretizzare in vari modi: donazioni economiche, tempo lavoro volontario, risorse materiali e immateriali rese disponibili a titolo gratuito o a prezzi calmierati.

Ma la duttilità della raccolta fondi risiede anche nel suo potere segnaletico rispetto alla funzione civica che è in capo anche alla componente imprenditoriale del Terzo settore. In una fase in cui questi soggetti sono forse per la prima vota nella loro storia “sotto attacco” da parte di segmenti della politica e dell’opinione pubblica come richiamavano recentemente Chiara Saraceno e Stefano Zamagni, intraprendere campagne di fundraising assume una funzione promozionale rispetto a un contesto che non è solo incattivito a fronte di presunte (e – diciamocelo – in qualche caso vere) deviazioni dai fini sociali che caratterizzano i soggetti di terzo settore.

C’è di più, ovvero la messa in discussione delle ragioni che fondano la missione del Terzo settore ovvero operare a favore di persone e di comunità per finalità di interesse collettivo.