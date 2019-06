La ricerca ha bisogno di "orecchio"

«Il sistema», spiega Alfredo Raglio (nella foto), musicoterapeuta e responsabile del laboratorio Maugeri, «prevede l'arruolamento effettivo in una fase successiva, poiché deve avvenire una randomizzazione che assegna i partecipanti a diversi bracci di ricerca».

I ricercatori, Raglio per la Maugeri, Giuseppe Vizzari e Luca Manzoni per Bicocca, sono abbottonati sul contenuto del test: «Non viene indicato totalmente», spiega Raglio, «poiché uno degli aspetti importanti dei questionari, in generale, è che i partecipanti non conoscano troppi dettagli prima di partecipare allo studio».

Di certo, «viene testata una certa tipologia di musica e durante la compilazione del questionario, chi aderisce allo studio, in analogia con quanto proposto nel test di Turing, sarà posto di fronte a un confronto tra compositore umano e macchina…», conclude.

Per accedere al questionario, qui