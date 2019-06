L'importo medio del Reddito di Cittadinanza? 540 euro

540 euro di importo medio per il Reddito di Cittadinanza e 210 euro in media per le Pensioni di Cittadinanza. Con 674mila domande accolte per il RdC e circa 81mila per le pensioni. Sono i dati comunicati oggi dall’Inps, aggiornati al 30 maggio 2019.

Le domande di Reddito di Cittadinanza presentate sono 1.252.148, di cui oltre 960mila già vagliate: 674mila sono state accolte, 277mila respinte e 9mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto è confermato attorno al 26%, più di una domanda su quattro.