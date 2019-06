Educatori professionali e pedagogisti: 15 domande a Vanna Iori

Secondo molte interpretazioni giuridiche (tra cui quella di CGIL) il DM 520/98 che definisce la figura dell'Educatore Professionale non sarebbe stato superato dalle normative vigenti, pertanto gli educatori professionali sociosanitari e gli equipollenti regionali sarebbero tuttora abilitati ad operare nell'ambito sociopedagogico: lei cosa ne pensa?

Vero per la prima parte. L’interpretazione è formalmente corretta, poiché al comma 596 sta scritto “fermo restando” quanto previsto dalla 520/98. Quindi è indubbio che l’educatore sociosanitario continui legittimamente a farvi riferimento. Ma se leggiamo l’art. 1 della 520, vediamo che l’educatore professionale è definito “l’operatore sociale e sanitario” che “attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare…”. Pertanto questo ambito “terapeutico” dice anche che cosa significa attenersi alla 520 e qualifica quella figura professionale in modo certamente diverso dagli ambiti e competenze del sociopedagogico contenuti nel comma 594. Questo è un altro dei punti da chiarire nella prospettiva di armonizzazione delle due figure.

Sebbene siano stati pensati per gli operatori privi di titolo, molti educatori professionali sociosanitari richiedono di frequentare i corsi da 60 CFU per ottenere una qualifica in ambito sociopedagogico. Ritiene che sia improprio per chi ha già una laurea o titolo equipollente come educatore professionale?

No. Non mi sembra improprio. Ma anche questo è un punto che necessita di chiarimento. In alcuni casi sarebbe opportuno al momento che guardando i piani di studio dei laureati Snt/2 emerge una predominanza di competenze sanitarie a scapito di quelle pedagogiche, sociologiche, psicologiche, indispensabili per chi intenda lavorare negli ambiti del sociopedagogico. In altri atenei si è data attenzione all'area pedagogica. Dunque il titolo identico comprende competenze diverse. Aggiungo comunque che per chi è già in servizio è scritto nella L. 205 che non possono essere retrocessi o spostati di mansione.

I corsi da 60 CFU conferiscono una qualifica in ambito sociopedagogico o un titolo equipollente alla Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione?

I 60 CFU conferiscono una qualifica, non la laurea, ma è titolo spendibile a tutti gli effetti come la laurea L19 per ogni concorso. Anche quando non viene esplicitato nei bandi.



I corsi da 60 CFU una volta conseguiti consentono l'accesso diretto ai corsi di laurea specialistica?

No, perché non sono una laurea triennale ma una qualifica. Hanno la durata di un solo anno e sono privi di tesi finale. Si configurerebbero come una ingiusta scorciatoia rispetto a chi ha seguito tre anni di studio e la tesi finale. Tuttavia gli atenei risconoscono quei 60 CFU per l’ammissione alla laurea (di fatto è possibile l’iscrizione al secondo anno).



Alcuni osservatori ritengono che tra i requisiti per il riconoscimento automatico della qualifica in ambito socio pedagogico per gli operatori senza titolo con anni di servizio pregresso la anzianità anagrafica pesi paradossalmente di più del cumulo di anni di servizio. A cosa si deve questa scelta?

Nella discussione in commissione e in quella d’aula, nessuno ha segnalato questa osservazione, poiché si era originariamente convenuto che 20 anni di servizio o 50 anni di età fossero criteri sufficienti per indicare una esperienza pregressa che non richiedesse ulteriore formazione; successivamente è stato fatto rilevare che i 50 anni potessero anche riguardare persone aventi pochi anni di servizio, ed è per questa ragione si è stabilito di aggiungere i 10 anni di servizio. Tutte decisioni prese all’unanimità.



Come devono essere calcolati i 20 anni di servizio? Possono essere non continuativi?

Sì, data la grande mobilità dei lavoratori, si intende che i 20 possono certamente essere non continuativi, benché nel comma 598 non venga esplicitato, ma viene esplicitato nel 599.



Il calcolo degli anni per acquisire la qualifica di operatore sociopedagogico include anche gli anni prestati in ambito sociosanitario?

Sì, purché il servizio sia stato di carattere educativo, come è logico che sia per un educatore.



Include anche i servizi prestati con denominazioni differenti come “animatore sociale”?

Questa è la questione più complessa, poiché la CGIL ha riportato in audizione il rilevamento di ben 156 attestati con denominazioni diverse per il lavoro educativo, varanti da regione a regione e da periodo a periodo. Pertanto credo sia utile una dichiarazione dell’Ente che attesti che sotto quella determinata denominazione si svolgeva lavoro educativo.



Il pedagogista è riconosciuto come figura apicale ma molto spesso è escluso dalle piante organiche di servizi pubblici e privati, oppure erroneamente considerato solo come figura professionale rivolta alla prima infanzia. Come si può correggere questa tendenza?

Purtroppo la proposta di legge a mia prima firma al Senato (2443) non è stata approvata e ne sono stati stralciati alcuni passaggi da inserire il legge di bilancio 205 nei commi 594-601. In questo stralcio sono stati in parte soppressi articoli riguardanti la figura del pedagogista. E alcune precisazioni non figurano nei commi citati. È tuttavia rimasto indicato in molto chiaro nel comma 594 l’elenco degli ambiti professionali del pedagogista, l’attribuzione della abilitazione (che precedentemente non esisteva), e la qualifica del settimo livello. Entrare nelle piante organiche sarà un processo graduale ma ineludibile.



Il pedagogista è da considerarsi per “assorbenza” anche “educatore professionale sociopedagogico”?

Non esiste nella legge 205 una precisazione in tal senso, ma è ovvio che il titolo superiore sia spendibile e comprenda anche il livello inferiore, dal momento che per accedere alla Laurea Magistrale (LM 50, LM 57, LM 85, LM 93) è obbligatorio che la commissione crediti di ogni Facoltà valuti i CFU presentati da chi intende iscriversi non provenendo da L19, e stabilisca se debbano essere sostenuti esami (e quali) per l’accesso alla LM Pedagogica.

Precisiamo inoltre che, in costanza alla presente intervista alla Senatrice Iori, con domande raccolte in seno alla comunità professionale, si è tuttora in attesa della implementazione di quanto previsto nella legge finanziaria (comma 537). Ovvero in merito alla apertura di liste speciali ad esaurimento a cui dovranno iscriversi coloro che hanno svolto, pur in assenza di titolo abilitante, professioni sanitarie per un periodo minimo di trentasei mesi. Questo provvedimento, voluto fortemente dalle organizzazioni sindacali per la salvaguardia del posto di lavoro di una quota non trascurabile di operatori, avrebbe già dovuto essere attuato da diverso tempo. Si attende a breve di sapere che forma prenderà la sua attuazione. Inoltre, nonostante sia stato sollecitato da una mozione approvata in Consiglio Regionale del Piemonte e da diverse interrogazioni parlamentari (Borghi, Iori) ancora non si é visto il necessario ed urgente provvedimento di equipollenza alla laurea per gli Educatori Professionali con titolo regionale conseguito successivamente al 2005. Questi operatori (che da molti anni operano nei servizi) e le loro famiglie aspettano con ansia che sia finalmente risolto il loro problema, sentendosi beffati poiché il loro piano di studi è identico a quello dei colleghi che hanno conseguito il titolo in precedenza, ma privo del medesimo riconoscimento. Chissà se il movimentato mondo politico, in altre vicende affaccendato, troverà un minuto per loro.

*Jennifer Mastroianni è educatrice professionale e pedagogista

**Fabio Ruta è educatore professionale post 99 con circa 25 anni di servizio in tipologie di servizio e con utenze diverse. Laureato in Sde e Consulenza Pedagogica e Ricerca educativa. Attualmente lavora nel settore delle disabilità

Foto Pixabay