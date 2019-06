Rimini si prepara ad accogliere il Web Marketing Festival

Inoltre anche quest'anno, per la seconda edizione di fila, il Web Marketing Festival dedica ampio spazio ai temi sociali dell'integrazione e dell'immigrazione. Per il secondo anno consecutivo, infatti, si rinnova il “WMF Awards - Vita”, il riconoscimento realizzato in collaborazione con il mensile dedicato al non profit e all’innovazione sociale. Il 23 maggio sono pervenuti tutte la candidature. Per scoprire il vincitore bisognerà attendere la kermesse.