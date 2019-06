Sroi Training, a scuola da Jeremy Nicholls

Social Value Italia promuove a Roma nei giorni 27 e 28 giugno il corso Sroi Practitioner Training, tenuto in lingua inglese, propedeutico all'acquisizione dell’attestato internazionale di Sroi Practitioner. Il training è riconosciuto dall’Institute of Leadership Management, garantito da insegnanti qualificati e dagli Sroi Practitioner che da oltre dieci anni sono impegnati nelle docenze. Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per misurare e massimizzare il valore sociale delle attività.

Il docente, Jeremy Nicholls, ha fondato lo Sroi Network nel 2008 e ne è stato amministratore delegato fino al giugno 2018. È presidente degli analisti Social Impact Association, membro del comitato consultivo IRIS e del The Social Stock Exchange admissions panel e direttore del Gruppo FRC. Siede anche nell’Ambassadors Council for Social Enterprise UK. Ha vissuto e lavorato in Tanzania, Liberia e Nicaragua. Fondatore di Urban Strategy Associates, ha inoltre istituito il modello BETA, un database online delle tendenze imprenditoriali in UK.

Ai partecipanti saranno illustrate le metodologie Sroi secondo il seguente programma:

il primo giorno è prevista un’introduzione graduale al processo Sroi, cominciando dalla teoria e procedendo con la sua messa in pratica, apprendendo così come sviluppare una mappa di impatto – cuore centrale del processo Sroi fino alla sperimentazione di casi pratici;

il secondo giorno sarà dedicato ad un maggiore approfondimento di questioni teoriche attorno allo Sroi, comprese le tecniche di valutazione, insieme all’esame di best practice di diversa portata per livello e target di riferimento.

Apprendere le conoscenze e gli strumenti necessari a misurare e massimizzare il valore sociale delle proprie attività; essere guidati gradualmente all’introduzione del metodo Sroi, nonché essere supportati nello sviluppo di una mappa di impatto basata su un proprio esempio e non su casi standard queste alcune delle cose che si si può attendere dal corso come pure ottenere tutto ciò che serve per cominciare, inclusa la Guida Sroi, documenti sui Principi di Social Value, un foglio digitale preformattato con formule e calcoli, un template per realizzare la mappa di impatto e molto altro. Inoltre i corsisti saranno guidati ad analizzare le best practice ad ogni livello, saranno introdotti ai diversi servizi di supporto che vengono offerti da Social Value Italia, compresi il Social Value Self Assessment Tool e il Global Value Exchange e infine, cominciare il vostro percorso di accreditamento

Il corso si terrà a Roma dalle ore 9.30 alle ore 17, sia nella giornata del 27 sia in quella del 28 giugno nella sede della Comunità d S. Egidio, in Via di San Gallicano, 25/a

Letture consigliate: Guida Sroi e Glossario Social Value Italia

Le iscrizioni scadono il 21 giugno. Fee 500 euro; lo special price per le organizzazioni affiliate è di 300 euro

Informazioni segreteri@socialvalueitalia.it