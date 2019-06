Chiesi diventa una B Corporation certificata

Chiesi, il gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca è da oggi una b-Corporation certificata. Ne dà notizia B Lab che ha valutato le prestazioni sociali e ambientali di tutte le 28 filiali Chiesi, in base al B Impact Assessment (BIA), la valutazione più utilizzata per determinare l'impatto di un'azienda sui propri dipendenti, comunità, ambiente e clienti: uno standard globale, nonché uno strumento di riferimento per oltre 70.000 imprese nel mondo.



"La certificazione B Corp è un riconoscimento ufficiale del nostro costante impegno a migliorare la qualità della vita delle persone, in modo responsabile nei confronti della società e dell'ambiente. Non vuole essere un punto di arrivo, ma una filosofia aziendale che guiderà le nostre scelte in futuro" commenta Ugo Di Francesco, Amministratore Delegato del Gruppo Chiesi. "Siamo consapevoli di far parte di un sistema fragile e che il nostro successo si intreccia con il successo del sistema stesso. La società, la comunità, i pazienti, il nostro personale e l'intero pianeta sono le sue parti vive, che noi abbiamo il dovere di proteggere e sviluppare".

"Siamo entusiasti di annoverare il Gruppo Chiesi tra le fila delle Certified B Corporation", afferma Nathan Gilbert, Direttore Esecutivo di B Lab Europe, l'ente no profit che certifica le B Corp europee. "Per ottenere la Certificazione B Corp, Chiesi ha dato prova di leadership e innovazione. Ora certificata, Chiesi rappresenta un'opportunità unica per far conoscere meglio il movimento B Corp alle altre imprese del settore e non solo. Non vediamo l'ora di collaborare con Chiesi per ispirare altre aziende ad unirsi a noi in questo viaggio".

Contestualmente al processo di certificazione, il Gruppo Chiesi ha approvato un piano di miglioramento globale, integrato con un Piano Strategico di Sostenibilità, per aumentare l'impatto positivo dell'azienda sulla società e consentire la naturale integrazione della sostenibilità nel modello di business del Gruppo, diventando così certificabile. Il processo è iniziato nel 2018 ed è durato oltre un anno e mezzo.

Alla fine del 2018, Chiesi ha scelto di diventare Benefit Corporation, un nuovo status giuridico ai sensi della legge italiana (legge 208/2015) e statunitense (Stato del Delaware). Questa forma giuridica consente alle aziende di perseguire un duplice obiettivo: non solo di creare valore per gli azionisti, ma anche di perseguire esplicitamente un beneficio pubblico generale, cioè un impatto positivo materiale sulla società e sull'ambiente, valutato rispetto ad uno standard stabilito da terzi. La direzione di Chiesi ha sviluppato così un percorso di innovazione sostenibile in stretta collaborazione con il team di consulenza di Nativa, partner italiano di B Lab.



"Siamo rimasti colpiti dall'impegno, dalla leadership e dall'apertura di Chiesi nell’accogliere continuamente tutte le sfide per mettere in pratica i loro valori e progredire verso il loro obiettivo specifico. Il personale di Chiesi ha dimostrato che il business può davvero essere una forza positiva" ha commentato Paolo Di Cesare, co-fondatore di Nativa.

Parallelamente l'azienda ha lanciato internamente il programma We ACT - We Actively Care for Tomorrow - un progetto che coinvolge tutto il personale Chiesi, aumentando la consapevolezza interna su queste tematiche e rendendo comportamenti e processi maggiormente sostenibili.

“Oggi celebriamo questo importante riconoscimento, grazie allo straordinario impegno e alla passione di tutto il personale Chiesi. In futuro guarderemo al 2019 come una pietra miliare nella storia del Gruppo Chiesi. Crediamo che ci sia sempre un modo migliore di fare le cose e ora, più che mai, le sfide sociali e ambientali del nostro tempo richiedono un nuovo ruolo e un nuovo impegno da parte di tutte le aziende" ha commentato Alberto Chiesi, Presidente Gruppo Chiesi.

“Chiesi è il primo gruppo farmaceutico globale a ricevere la certificazione B Corp”, ha aggiunto Maria Paola Chiesi, Head of Corporate Social Responsibility. “Ci auguriamo che altre aziende farmaceutiche aderiscano presto al movimento B Corp per testimoniare il rinnovato impegno del settore farmaceutico, teso a garantire una vita sana e a promuovere il benessere di tutti, in accordo con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La salute del nostro pianeta e dei suoi abitanti merita i nostri migliori sforzi”.