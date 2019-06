Contro la povertà educativa il metodo React

«Oggi è il momento del lancio pubblico di un programma che ha preso il via a settembre 2018 e che nasce nel percorso di un progetto che come WeWorld abbiamo lanciato oltre sei anni fa per contrastare la dispersione scolastica», ha ricordato Stefano Piziali, responsabile Advocacy e programma Italia WeWorld riferendosi a Frequenza200 e sottolineando l’importanza di un’iniziativa nazionale che si sviluppa in sei regioni e che punta alle aree periferiche di Milano, Torino, Roma, Aversa, Palermo e Cagliari.

Da parte sua l’assessore Galimberti ha voluto ricordare la presenza sul territorio milanese delle Scuole Aperte «un modello che vogliamo applicare sempre» grazie al quale i ragazzi interagiscono con il territorio favorendo forme di educazione alla cittadinanza grazie anche all’alleanza dei soggetti che lavorano per la città. Galimberti si è anche augurata di «ritrovarsi tra un paio di anni a conclusione del progetto con dei risultati positivi».

React, avviato a settembre scorso, coinvolge i ragazzi e le ragazze della seconda media che saranno seguiti fino al primo anno delle superiori.

Trisoglio ha tracciato la storia del fondo che, nato nel 2016 dalla collaborazione tra Acri e Governo, ha garantito un afflusso di fondi per il primo triennio di 120 milioni annui, mentre per questo secondo triennio ha visto una contrazione: sono infatti 80 i milioni di euro annui previsti. «In questi anni i numeri sono stati veramente notevoli», ha ricordato Trisoglio parlando dei 270 progetti finanziati che hanno coinvolto 400mila minori e 6.400 enti.

«Le risorse economiche sono importanti, ma occorre capire se vengono spese bene o male e vedere che cosa funziona», ha detto Giampaolo Barbetta, docente dell’Università Cattolica di Milano e autore dell’indagine sul benessere scolastico degli adolescenti realizzata con il metodo della sperimentazione randomizzata controllata. «Si tratta di una prima misurazione di partenza che ha coinvolto quasi 1600 ragazzi cui abbiamo sottoposto un questionario di autovalutazione. È una foto iniziale cui ne seguirà un’altra che ci permetterà di vedere se il progetto è stato efficace e se cambia qualcosa nella sensazione di benessere che provano gli adolescenti coinvolti», ha precisato Barbetta.

L’indagine si è articolata sul rapporto dei ragazzi con i genitori, con se stessi, con la scuola, gli insegnanti e il gruppo e la relazione con tre poli territoriali (scuole, centri educativi e luoghi della cultura urbani). Il questionario è stato somministrato precisamente a 1582 ragazzi e ragazze del secondo anno della scuola secondaria di 1° grado, di cui il 95% italiani.

Per quanto riguarda il rapporto con la scuola, emerge un grande scollamento tra l’istituzione scolastica e la vita reale, con segnali d’allarme preoccupanti di abbandono scolastico: 1 ragazzo su 4 si dice in ansia all’idea di andare a scuola, il 40% abbandonerebbe gli studi (soprattutto i maschi e con basso capitale culturale) e il 56% dichiara apertamente che i programmi sono noiosi e la scuola inutile.

Migliorano le risposte relative alla sfera personale e familiare: la maggioranza degli studenti ritiene che i genitori abbiano un’immagine positiva dei figli (sono orgogliosi, interessati, chiedono il rispetto delle regole, si informano sulla scuola) e ha una immagine di sé sostanzialmente positiva (capacità di impegnarsi a scuola, collaborare, risolvere problemi, affrontare ostacoli ed esprimere opinioni).

Dai dati tuttavia anche qui emergono alcune criticità: 1 genitore su 2 non controlla il diario, il 42% dei ragazzi non è aiutato nei compiti e 1 ragazzo su 3 si sente incompreso dalla famiglia. Solo il 14% dei ragazzi dichiara di poter esprimere pienamente le proprie opinioni con gli insegnanti. Più in difficoltà gli studenti stranieri e chi ha subito una bocciatura e addirittura il 46% dei ragazzi si vergogna a parlare in classe.

Per quanto riguarda il rapporto con gli insegnanti, seppur connotato positivamente a livello generale, c’è un campanello d’allarme: la stragrande maggioranza (76%) ritiene che i professori non conoscano le cose importanti della vita dello studente fuori dalla scuola e più di un terzo si sente discriminato.