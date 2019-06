Cosa vuoi fare da grande? Qualcosa di grande

«Cosa vuoi fare da grande?»: una domanda quasi scontata se rivolta a un bambino, che diventa però sorprendente e quasi spiazzante se posta a un adulto. Invece anche quando si è già diventati grandi, non è mai troppo tardi per fare nuovi progetti. E - perché no? – da grande si può pensare di fare qualcosa “di grande”, come un testamento solidale. Punta su questo la nuova campagna di sensibilizzazione del Comitato Testamento Solidale, di cui fanno parte 22 prestigiose organizzazioni non profit. La campagna, lanciata da pochi giorni, gode del patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e di Pubblicità Progresso. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibilità di lasciare una traccia di sé anche quando non ci saremo, sostenendo una causa benefica e aiutarndo chi ha più bisogno, anche dopo la morte. Sul sito www.testamentosolidale.org è possibile scaricare la guida ai lasciti solidali, che dà indicazioni dettagliati su come fare un lascito solidale, nonché avere una panoramica sui progetti e le iniziative realizzati dalle associazioni non profit del Comitato.