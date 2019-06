Express Care, l’app che aiuta i disabili ad essere indipendenti

Che bisogni avete intercettato?

Lì per lì, a me è venuto in mente che le candidate che si presentano per il posto di lavoro spesso sono persone non formate, ragazze molto giovani alla primissima esperienza lavorativa oppure sono persone che si approcciano al lavoro di assistente personale poiché non ne hanno trovato un altro più confacente alle loro abilità. Persone che si accontentano di fare il lavoro della badante ma senza avere una particolare predisposizione né intenzione di farlo per lungo tempo. Da questa premessa è scaturita la prima idea, quella di proporre un percorso di formazione per assistenti personali ispirato ai principi della Vita Indipendente. Chiariamo un punto: crediamo fortemente che sia ogni persona con disabilità a dover formare il proprio assistente, liberamente e direttamente. Allo stesso tempo, purtroppo l’esperienza ci ha insegnato che bisogna anche “essere formati a lasciarsi formare”, nel senso che chi non ha mai sentito parlare di vita indipendente, o magari si porta dietro determinati stereotipi sulle persone con disabilità, difficilmente sarà aperto ad accogliere indicazioni, a riconoscere la persona disabile come datrice di lavoro adulta e autodeterminata. Inoltre, siamo fortemente convinte che il lavoro dell’assistente personale sia un lavoro nobile e da valorizzare. Attualmente chi fa l’assistente si vergogna quasi a dirlo perché non è un lavoro riconosciuto come può esserlo invece il lavoro dell’infermiera, dell’OSS o del medico. Il nostro obiettivo è quello di riqualificare la figura dell’assistente personale attraverso una formazione mirata, da sviluppare in partnership con organizzazioni per la vita indipendente (come Enil) e con centri specialistici che possano fornire docenze su temi legati a specifiche condizioni di salute. Per questo abbiamo chiesto collaborazione al Centro Nemo di Milano, per quanto riguarda l’ambito delle malattie neuromuscolari, e all’Istituto di Montecatone, in merito alle lesioni spinali. Oltre alla scarsa formazione, però, c’era anche il problema di dove, concretamente, andare a cercare i candidati assistenti, soprattutto in caso di bisogni urgenti o imprevisti. Abbiamo visto che non solo le persone con disabilità, ma anche, ad esempio, i caregiver di persone anziane, spendono un sacco di tempo ed energie in questa ricerca, setacciando il web, attivando mille diversi canali, selezionando tra decine di annunci spesso tutti uguali e poco informativi…

Expresse Care…

Da qui qui ci è venuta l’idea di creare una app che consenta di sfogliare in modo semplice tutte le offerte di assistenza disponibili in un territorio, filtrando anche la ricerca in base a una serie di parametri, come la vicinanza geografica. La marcia in più di ExpressCare, inoltre, è che permetterà di visualizzare non soltanto le disponibilità di chi cerca un lavoro di assistenza o aiuto domestico più o meno stabile, ma anche di chi è disponibile per un aiuto occasionale, e perfino di chi si propone come volontario: vogliamo infatti mettere in rete associazioni, banche del tempo, organizzazioni di terzo settore che offrono servizi di trasporto accessibile e tanto altro. Potrebbero esserci delle persone disabili che necessitano unicamente di fare la spesa e che attraverso l’app potranno trovare dei volontari in grado di aiutarli. Inoltre, potrebbero trovare anche dei vicini di casa iscritti all’app che dovendo fare la spesa per sé magari possano farla anche per l’ipotetico Mario Rossi che vive nel loro stesso quartiere. In questo modo creiamo una specie di “rete di sicurezza” virtualmente attiva 24/24: con pochi “tap” sullo smartphone puoi sapere chi c’è nel tuo quartiere che, gratis o a pagamento, potrebbe rispondere al tuo bisogno; puoi vedere in che orario è disponibile, che feedback gli hanno lasciato gli utenti precedenti, se appartiene a un’associazione o no, e così via. Questa piattaforma virtuale, così come i corsi di formazione, sono ancora in una fase di progettazione sotto la supervisione dei docenti di Make a Cube grazie ai fondi destinati da Reale Mutua all’incubazione del nostro progetto.