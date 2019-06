«Ministro Fontana, noi disabili ci sentiamo presi in giro»

Egregio Sig. Ministro, l’Assemblea di Anffas si rivolge a Lei, quale garante dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, per richiedere che le tante leggi, che in oltre 60 anni di storia Anffas ha contribuito a far emanare, siano concretamente attuate in modo completo, omogeneo e capillare sull’intero territorio nazionale.

Scrivono così le persone con disabilità che fanno parte di Anffas, insieme alle loro famiglie. L’Assemblea Nazionale tenutasi il 29, 30 e 31 maggio scorsi ha approvato all’unanimità una mozione che mette nero su bianco 20 richieste precise. «Caro Ministro non ci risponda con le consuete frasi, spesso usate dalla politica, “vi sono vicino”, “sono molto sensibile alle vostre tematiche”, “purtroppo non ci sono risorse”, “dopo la riforma del titolo V della Costituzione sono le Regioni che hanno potestà legislativa esclusiva o concorrente e, pertanto, è a loro che dovete rivolgere le vostre istanze”… Se così fosse ci sentiremmo, ancora una volta, presi in giro».

L’appello nasce «dalla constatazione che i nostri diritti vengono ancor oggi e sempre più negati e la vita dei nostri congiunti con disabilità, unitamente a quella di noi genitori e familiari, è oggetto di discriminazioni, emarginazione e mancanza di pari opportunità». Che «l’accesso ai pochi servizi è reso sempre più difficoltoso ed oneroso e l’enorme carico della disabilità pesa principalmente sulle spalle di noi familiari». Che «i fondi statali sono del tutto insufficienti a garantire l’esigibilità dei diritti». Che «le indennità economiche e le pensioni corrisposte sono irrisorie e del tutto inidonee a garantire il soddisfacimento delle minime necessità di vita». Che «gli attuali strumenti di protezione giuridica risultano difformi alle previsioni della Convenzione ONU». Che «il diritto all’autodeterminazione ed auto-rappresentanza delle persone con disabilità, specie intellettive e del neuro-sviluppo, sancito dalla Convenzione ONU, in Italia non è ancora pienamente riconosciuto ed adeguatamente sostenuto».

È scritto a lettere maiuscole, nella mozione di Anffas: «I DIRITTI SE NON SONO ESIGIBILI DIVENTANO MERI ENUNCIATI E MERE CONCESSIONI! PER TALI RAGIONI DICIAMO BASTA A QUESTA INTOLLERABILE SITUAZIONE E PROCLAMIAMO LO STATO DI MOBILITAZIONE PERMANENTE». «Non recederemo dalla nostra posizione fino a quando non avremo definito ognuna delle questioni sopra esposte! Garantire adeguati sostegni a tutte le persone con disabilità ed ai loro familiari attraverso una rete integrata di servizi non rappresenta un costo bensì un investimento che a medio/lungo termine porta all’intero sistema paese indubbi benefici, anche di razionalizzazione ed efficacia della spesa, oltre che consentire all’Italia di potersi realmente fregiare della definizione di “Paese civile” che garantisce a tutti i suoi cittadini diritti civili ed umani, pari opportunità e qualità di vita. Saremo al Suo fianco per combattere questa comune e speriamo condivisa “battaglia”, ma scenderemo in piazza, chiamando a raccolta gli oltre 2 milioni di cittadini con disabilità intellettiva e del neuro-sviluppo e i loro familiari e i numerosi amici, se ai vari livelli continueremo ad essere inascoltati!».

Quali sono le richieste? Venti appunto, come detto (qui il documento integrale). Fra cui: