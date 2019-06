Ong sotto attacco. Come uscire dall’angolo

Il Terzo settore, oggi, ha sempre più bisogno di capitale narrativo. E sempre meno di storytelling emozionale. Il rischio è sotto gli occhi di tutti: trovarsi disarmati in balia di campagne emotive di segno contrario. È il fenomeno delle cosiddette shitstorm, tempeste di discredito e odio.

Storytelling e sovraccarico informativo

Radicalmente distinto da quello di menzogna, il concetto di shitstorm è di prepotente e urgente attualità, soprattutto negli ambiti “delicati” della reputazione delle ong e delle Organizzazioni non profit. Se la menzogna è caratterizzata dalla volontà di non ancorarsi al vero, fake news e tempeste d’odio prescindono da ogni riferimento al vero e, di conseguenza, generano stati di crisi anche in assenza di eventi critici (le ong, costantemente sottoposte ad accuse vaghe lo sanno...). Creano un mix di vero e falso, un verosimile che ha un solo scopo: produrre un effetto pratico. In questo caso: una contrazione della possibilità di agire e intervenire nella sfera pubblica da parte delle organizzazioni del Terzo settore. Il discredito del mondo “non profit” è, oggi, generalizzato e diffuso e si calcola che circa il 41% delle fake news circolanti nel nostro Paese riguarda, appunto, il cosiddetto Terzo settore. In particolare, la sua parte più strutturata e organizzata. Se questa ipotesi è vera, lo storytelling del bene non solo non basta e non serve più, ma rischia di essere l’innesco del proprio contrario. Serve uno scatto, qualcosa che recuperi proprio la nozione di capitale narrativo, che per struttura, evoluzione intergeneraziona- le, sedimentazione in esperienze condivise e storia è meno attaccabile. Capire e, di conseguenza, trovare i modi per conservare, accrescere, trasmettere anziché — tendenza che negli anni scorsi ha preso fin troppo il largo, ahinoi — dilapidare questo patrimonio di storie, gratuità ed esperienza riducendolo a mero storytelling emozionale, facile bersaglio della narrativa dell’odio è, oggi, una delle sfide aperte per chiunque si impegni nell’abito del Terzo settore. In un contesto nuovo, forse inedito per la storia umana: non siamo più solo circondati da storie. Siamo invasi. È un vero sovraccarico informativo che rischia di esaurire la nostra disponibilità all’ascolto, rendendoci muti al racconto. «Si è consumato il passaggio dalla fase del racconto a quella dello scontro», spiega lo scrittore Christian Salmon, che nel 2007 ha più di tutti contribuito a rendere popolare in Europa la nozione di storytelling, grazie al suo best seller Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Oggi si racconta per attaccare, non per comunicare. La competizione fra storie non si fa solo a colpi di sensazionalismo ed emozioni, si fa servendosi di colpi bassi: fake news, menzogne articolate scientificamente, bullshit le cui principali vittime sono le istituzioni della società civile.