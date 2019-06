Scende in pista la via italiana alle Smart City

Il 58% della popolazione mondiale vive nelle città e nel 2030 i due terzi degli abitanti della terra si ritroveranno a vivere nelle zone urbanizzate. Per questo abbiamo bisogno che le nostre città siano sempre più smart. Come tradurre Smart City in italiano? «Città furba, città saggia», ha risposto Marco Guarna, il partner di Digital Magics, l’incubatore di innovative startup digitali quotato in borsa e che ha portato a Roma la terza tappa di Gioin lo scorso 20 maggio. Gioin è un network che coinvolge i propri membri in un percorso di informazione e formazione disruptive, volto a fornire strumenti, supporti e suggestioni, necessari per affrontare la sfida della quarta rivoluzione industriale e per avvicinare il mondo dell’impresa italiana all’ecosistema delle startup innovative.

IMPRESE, PA E START UP: TRE MONDI DA CONNETTERE

«Gioin è un network di contatto fra il mercato dell’innovazione e il mercato delle aziende», ha spiegato Alberto Fioravanti, fondatore e presidente di Digital Magics, ricordando come il mercato digitale sia costantemente «in crescita da 4 anni con, solo in Italia, 10.200 startup innovative che impiegano 55.000 addetti, ma abbiamo capito che bisogna ancora trovare una via italiana per le startup visto che gli investimenti nel settore sono un settimo della media europea». Perciò, l’idea di fare incontrare aziende pubbliche e private con le giovani startup per scambiare esperienze e creare occasioni di collaborazione. Così quei «tre miliardi di device sempre connessi che forniscono una potenzialità immensa di dati che abbiamo a disposizione e che devono essere organizzati» – come ha detto Angelo Zerega di Deloitte – possono essere messi ad uso e consumo «dell’attore principale che deve essere il cittadino, la parte attiva che deve utilizzare i servizi».