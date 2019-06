“Giorni e notti alla deriva, eravamo sicuri di morire” , il racconto dei migranti sbarcati a Pozzallo

Alle tante ore trascorse in mezzo al mare alla deriva si aggiungono le testimonianze dell’inferno libico dove i migranti sbarcati a Pozzallo sono stati nelle mani di diversi trafficanti: «Erano consapevoli del conflitto in corso, hanno raccontato di essere finiti almeno in mano di tre trafficanti diversi, a Tripoli, a Garabulli e Bani Walid: sempre schiavi di qualcuno, venendo picchiati e abusati. Hanno detto che alcuni dei loro compagni erano al secondo o al terzo viaggio e che erano stati riportati nei centri di detenzione in Libia, rivenduti e costretti a fare i lavori forzati. Sono stati rinchiusi per mesi tra un hangar e un altro e questi spostamenti sono dovuti probabilmente ai conflitti. Échiaro che i trafficanti contano su reti ancora molto solide», racconta Rotunno che sottolinea come la dimensione degli arrivi non sia affatto legata al numero delle partenze dalla Libia e dei morti in mare.

«Le partenze dalla Libia sono sempre numerose e dall’inizio dell’anno si conta un morto confermato ogni sei arrivati nel Mediterraneo centrale, questo significa che il numero dei dispersi è altissimo e chissà quanti altri gommoni o barconi alla deriva sono andati giù in fondo al mare in questo ultimo periodo» aggiunge Rotunno.

Allo sbarco di Pozzallo ne è seguito un altro a Lampedusa dove sono sbarcate altre 23 persone arrivate su una piccola imbarcazione di legno: «Questi sbarchi autonomi dimostrano come non ci sia nessun deterrente per la reti dei trafficanti»

Durante lo sbarco di Pozzallo, il sindaco Roberto Ammatuna ha spiegato che il porto di Pozzallo: «non è mai stato chiuso, così come quelli del resto d'Italia, semplicemente perché i porti non si possono chiudere», mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato durante un incontro con una rappresentanza militare che «il salvataggio delle vite umane da parte della Marina Militare ha reso prestigio al nostro paese».