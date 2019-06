Carrozzine "multisport" per il diritto al gioco di tutti i bimbi

Tutti i bambini hanno diritto a giocare. Da trent’anni la Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia (datata 1989) ha posto il gioco tra i diritti dei bambini ed è questa la ragione che ha spinto l’Asst Gaetano Pini – Cto di Milano a sostenere il crowdfunding dell’Apl, l’associazione paraplegici Lombardia che ha l’obiettivo di acquistare carrozzine “multisport” per permettere ai bambini con disabilità di svolgere attività sportive e, come spiega una nota stampa “migliorare in generale la propria mobilità grazie alla maggior maneggevolezza”.

Inclusione e sostegno sono le parole chiave di questo progetto, grazie al quale le carrozzine “multisport” saranno destinate in comodato d’uso gratuito alle famiglie che le richiederanno alle scuole elementari della città di Milano. L’iniziativa è sviluppata in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano che, nell’ambito del progressivo sviluppo di processi di inclusione, aiuta le famiglie con figli con disabilità.

«Vorremmo dotare le scuole di queste carrozzine perché permettono ai bambini di integrarsi con le attività dei coetanei e di immaginare in grande, senza dover dare evidenza dei limiti», spiega Apl. «Noi adulti abbiamo il dovere di impegnarci per garantire ai bambini una crescita serena. Lo sforzo di donazione che chiediamo agli amici dell’Associazione APL e alle persone che sosterranno questa causa va in questa direzione». Le carrozzine “multisport” sono leggere, maneggevoli e regolabili, in pratica uno strumento tecnologicamente avanzato, che favorisce il diritto al gioco e l’avvicinamento alle discipline sportive, anche agonistiche, ai bambini con disabilità.

Paola Maria Pirola, direttore socio sanitario dell’Asst Gaetano Pini – Cto, spiega il sostegno alla campagna di crowdfunding ricordando il « valore dello sport, necessario al corretto sviluppo psicofisico e come valido supporto agli interventi riabilitativi, oltre che mezzo di inclusione sociale, soprattutto per le persone più giovani, come gli alunni delle scuole elementari a cui verranno donate le carrozzine “multisport”. Ecco perché l’iniziativa di AplL ha il nostro pieno sostegno».

La campagna d crowdfunding è stata lanciata sulla piattaforma Produzioni dal Basso con l’obiettivo di raccogliere 12.200 euro e riuscire ad acquistare da 4 a 6 carrozzine “multisport” per le scuole milanesi.