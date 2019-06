Adozioni internazionali, qualcosa si muove

È di pochi giorni fa la notizia di un incontro, a Roma, con una delegazione di funzionari della Repubblica Democratica del Congo per riprendere la collaborazione. Anche la RDC riapre?

​Si tratta di una fase molto iniziale delle trattative, un po’ come eravamo un anno fa con la Cambogia. Il Paese si è dotato nel 2016 di un nuovo Codice della famiglia che prevede l’istituzione di una autorità centrale per le adozioni internazionali, che però non c’è ancora. Bisognerà anche qui capire quando istituiranno l’autorità centrale e come si potrà lavorare, ci vorrà tempo. Noi abbiamo già predisposto e presentato alla delegazione una prima bozza di accordo bilaterale, ora la invieremo anche per via diplomatica, con l’auspicio di dare avvio a una costruttiva collaborazione.

Si era parlato anche di contatti con il Sudafrica…

Per il momento non sono interessanti. Il Nepal, anch’esso, deve ancora istituire la sua autorità centrale… ci sono molti paesi in fase di rinnovamento, che è positivo. Purtroppo i tempi sono lenti. Il mondo in definitiva è piccolo, anche se di bambini in stao di abbandono ce ne sono tanti. Francamente penso che qualche Paese che sta chiudendo le adozioni internazionali dovrà riaprirle, ma non saprei dire quando e come.

E l’Etiopia?

È chiusa, silenzio totale. Torneremo fra un po’.

Alcune famiglie ancora di recente ci hanno scritto per chiedere maggiore supporto istituzionale…

Si tratta di coppie istradate, non c’erano abbinamenti…

Gira voce di un suo pensionamento a giugno…

Sono in pensione dalla Giustizia dall’8 giugno, ma il Presidente del Consiglio a novembre ha confermato il mio mandato fino alla sua scadenza naturale, che sarà il 9 maggio 2020. Il mio incarico quindi prosegue, solo non retribuito.

Photo by Brandi Ibrao on Unsplash