Combattere le disuguaglianze? Il lavoro prima di tutto, qui e là

Coulibaly Kadidia, altra testimonial AVSI, è una dei 5mila artigiani sostenuti dal progetto “Un artigiano, un futuro da costruire” realizzato in Costa d’Avorio grazie ai fondi dell’Unione europea. Coulibaly Kadidia è la presidente della cooperativa delle vasaie della città di Katiola (200 km a nord della capitale Yamoussoukro) in cui la lavorazione della ceramica è tradizionalmente un’arte patrimonio delle donne d’etnia Mangôrô. Grazie al progetto le sue condizioni di lavoro e quelle delle 320 artigiane delle 7 associazioni che costituiscono la cooperativa sono migliorate. AVSI le ha coinvolte in corsi formazione per la gestione di attività imprenditoriali, le ha accompagnate nell’avvio di un gruppo di risparmio e credito e nella formalizzazione della loro attività (globalmente dal 2015 al 2017 il progetto ha permesso la registrazione alla camera di commercio ivoriana di 50mila artigiani). “Il risultato più significativo – spiega Bamba Lassiné, project manager AVSI Costa d’Avorio - è stato garantire agli artigiani gli strumenti per migliorare le proprie condizioni di vita e della propria famiglia, diventando un modello per altre città e contesti”. Allo stand AVSI Coulibaly Kadidia coinvolgerà gli ospiti nella creazione di un piccolo oggetto in ceramica, raccontando un’arte tutta al femminile e la sua esperienza.

Martedì 18 giugno (h 15:15) Samar Khalil, project coordinator di AVSI in Libano, partecipa alla sessione “Cooperative e pace: un modello di approccio ”. Nel suo intervento presenterà i risultati raggiunti grazie al progetto “Aamal” realizzato in partnership con LAMA Development and Cooperation Agency, Oxfam Italia e Legacoop per favorire l’avvio di cooperative e l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone più vulnerabili in Libano e Giordania, con un focus sui rifugiati siriani e palestinesi.