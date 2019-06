Il 21 giugno contro leucemie, linfomi e mieloma

Appuntamento centrale della Giornata Nazionale contro le leucemie è “… Sognando Itaca”, un viaggio in barca a vela nel Mar Tirreno che, partito il 3 giugno da Napoli si concluderà martedì 18 giugno, con una tappa speciale nel Mar Adriatico, a Brindisi, in occasione della regata velica internazionale Brindisi – Corfù. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la vela come metodo terapeutico volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. L’iniziativa, si avvale tra gli altri del patrocinio della Marina Militare, del Coni, della Federazione Italiana Vela e della Lega Navale Italiana. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è la velista e campionessa olimpionica di windsurf Alessandra Sensini (nell'immagine) direttrice tecnica giovanile della FIV - Federazione Italiana Vela e Vice Presidente del Coni.

In ogni porto toccato durante la traversata si svolgerà l’Itaca Day, una giornata in cui i pazienti in cura nei Centri Ematologici delle città toccate dal tour avranno la possibilità di vivere in mare un’esperienza intensa e indimenticabile. Sull’imbarcazione saranno presenti skipper professionisti, medici, infermieri e psicologi. Le prossime tappe sono: Augusta (13 giugno); Brindisi (13 giugno); Catania (15 giugno) e Palermo (18 giugno).

Cruciani C, azienda leader nel fashion system mondiale, ha realizzato per l’occasione il braccialetto in macramè color verde acqua “Marea”. Il tema scelto è la conchiglia, simbolo di rinascita e positività. Il bracciale è disponibile sul sito shop.ail.it e presso le sezioni provinciali dell’Associazione.

Molti gli eventi previsti su tutto il territorio nazionale che si realizzeranno grazie all’opera dei volontari e all’attività delle 81 sezioni provinciali Ail.

In apertura una precedente edizione di "... Sognando Itaca"