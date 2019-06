Se l'integrazione passa dai corpi

Le alleanze dei corpi. È questo il nome – bellissimo – del progetto vincitore del Bando alle Periferie che vede protagoniste le donne immigrate, il corpo e il dialogo culturale, curato da Maria Paola Zedda e Ariella Vidach. L’iniziativa, partita lo scorso 21 febbraio, ha visto alternarsi Incontri, laboratori, walking experience, performance, per una nuova cartografia di una Milano plurale. E il prossimo 14 giugno ci sarà l’evento conclusivo del progetto: alle 18.00 numerose donne milanesi di diverse origini e provenienze abiteranno Parco Trotter con la performance “Freedom in the public sphere” curata nello specifico da Ariella Vidach e Claudio Prati. Un vero e proprio rituale collettivo per la trasformazione dello spazio pubblico e per la proclamazione dei desideri, in cui protagoniste sono le donne e la danza.

Tappa conclusiva di un percorso di diversi mesi in cui i partecipanti hanno preso parte a workshop e incontri con artisti che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della migrazione, come l’artista turco-tedesca Nezaket Ekici e la coreografa e studiosa di antropologia argentina Cecilia Bengolea, la performance si focalizza sul desiderio come motore della riappropriazione dello spazio urbano e del contesto civico, sulla creazione di una comunità temporanea come strumento per uscire dall’isolamento della condizione ‘straniera’, sul corpo come linguaggio interculturale che supera le barriere linguistiche per costruire nuovi codici espressivi che si ibridano con la danza.