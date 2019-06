Tremenda 2020 sempre nel segno della “voglia di vivere”

Scavuzzo, dopo aver descritto la Milano che sa accogliere e che ha sempre saputo far sentire milanese chi vi arrivava ha osservato che «non è un caso che Exodus sia al Parco Lambro, quando vi entrò lo fece per trasformare quel luogo. Spesso si ha timore ad avvicinarsi ai problemi», ha osservato ricordando che nella lotta agli stupefacenti si sta facendo squadra comune e sul boschetto di Rogoredo – ricordando anche i problemi di Parco Lambro dovuti alle esondazioni che più di una volta hanno allagato la cascina di Exodus - ha detto che da alcuni posti «c’è chi va via e chi invece ci va per trasformare quei luoghi».

Don Antonio Mazzi ha ricordato che «in un mondo in cui tutto scorre veloce, in cui tutti diventano creativi e si raccontano in mini spot… come può la pubblicità far passare messaggi con contenuti forti, educativi, sociali… soprattutto per i nostri ragazzi? Perché pubblicità e solidarietà sono due mondi apparentemente lontani, ma insieme possono “fare bene”».

E per scoprire come sia possibile basta sfogliare il Diario Tremenda 2020 in cui si possono trovare curiosità e chicche sul tema, oltre alle storie di chi ha scelto di fare della pubblicità una professione come Maurizio Badiani, direttore creativo e membro di direzione di agenzie internazionali e di Alberto Contri, presidente di Pubblicità Progresso. E non mancano poi le interviste ai ragazzi del Social Corner di Rtl 102.5.